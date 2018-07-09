ANANAS Hotel, Antalya, Alanya merkezde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 120 km, şehir merkezine 2 km, otogara 2 km uzaklıktadır.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Ananas Hotel denize 70 metre uzaklıktadır. Tesisin kendine özel kum ve çakıllı plajı bulunmaktadır. Tesisin açık ve çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz. Su sporlarını sevenler için tesisin sunduğu faaliyetlerden yararlanarak gün boyu eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca masa tenisi, bilardo gibi aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste animasyon hizmeti bulunmaktadır. Ananas Hotel, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için mini club faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu masaj, buhar banyosu, Türk hamamı, fitness, sauna hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin doktor ve çamaşırhane hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan balkon, duş, emanet kasa, halı kaplı zemin, mini bar, saç kurutma makinesi, seramik zemin, split klima, telefon, TV konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesiste 3 adet engelli, 4 adet family ve 234 adet standart oda olmak üzere toplam 241 odası mevcuttur.

Standart odalar, 24 m² genişliğindedir. Sıkışıklık kabul edilmesi durumunda Maksimum 3+1 veya 2+2 konaklamaya uygundur.

Genel Özellikler

Tesis 1989 yılında inşa edilmiş olup, 2016 yılında yenilenmiştir.

Minibarlar ücretsiz olup sadece girişte 1 defa 1,5 lt. su konulmaktadır.

Ücretsiz wi-fi hizmeti genel alanlar ve odalarda mevcuttur.

Tesis 7+1 kattan ve 2 adet misafir asansörü mevcuttur.

Tesis havuzlarına haşema ile girilebilir, günlük giysilerle girilmemektedir.

Tesis evcil hayvan kabul etmemektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Merkez Denize Mesafe: 70 m. Havaalanına Mesafe: 120 km. Şehir Merkezine Mesafe: 2 km. Otogara Mesafe: 2 km.