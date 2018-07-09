GENİŞ bir alan üzerine kurulu olan tesisimiz sade ve şık tasarıma sahip konforlu odaları, havuzlar, plajda güneşlenme alanları, SPA merkezinde üniteleri, birbirinden eğlenceli etkinlikleri, sağlığınız ve rahatlamanız için Spa & Wellness Merkezi ile sizlere bol aktiviteli ve rahatlatıcı bir tatil deneyimi sunuyor.

Alanya’nın Türkler mevkiinde hizmet veren Alonya Beach Hotel, Her Şey Dâhil konsepti ile hizmet vermektedir. Ailenizle beraber huzurlu ve mutlu bir yaz tatili geçirmek istiyorsanız, Alonya Beach Hotel tam size göre.

Otel yönetiminin belirlediği markalar dâhilinde sıcak ve soğuk içecekler 24 saat ücretsizdir.11:00-17:00 saatleri arası ise öğle büfesini aratmayacak Snack sürpriz menü çeşitleri ile hizmetinizdedir.

Konsept dâhilindeki yiyecekler açık büfe olarak sunulmaktadır.

Türk kahvesi, taze sıkma meyve suları ve kapalı içecekler ücretlidir.

Oda Özellikleri

Tesisin 250 odası mevcuttur.

Konum Özellikleri

Mevkii: Türkler. Denize Mesafe: 0 m. Alanya Merkezine Mesafe: 22 km. Antalya Merkezine Mesafe: 115 km. Antalya Havaalanına Mesafe: 105 km. Gazipaşa Havaalanına Mesafe: 65 km.