ALAN Xafira Deluxe Resort&Spa, Antalya, Alanya-Türkler Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 100 km, Alanya merkezine 15 km, Side merkezine 50 km uzaklıktadır. Çocuklarınız ile birlikte konaklama imkanı sunan otelin bebek bakıcısı seçeneği bulunmaktadır.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Alan Xafira Deluxe Resort&Spa denize 350 metre uzaklıktadır. Tesisin kendine özel kum ve çakıllı plajı bulunmaktadır. Tesisin açık, kapalı, relax, kaydıraklı aktivite ve çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz. Su sporlarını sevenler için tesisin paraşüt, su kayağı, banana, deniz bisikleti, kano faaliyetlerinden yararlanarak gün boyu eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Ultra her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak 4 adet A la Carte, açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca bilardo, beach voleybol, dart, masa tenisi, boccia gibi çeşitli aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste soft animasyon, canlı müzik, disco ve amfitiyatro hizmetleri bulunmaktadır. Alan Xafira Deluxe Resort&Spa, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için mini club faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu berber&kuaför, aerobik, güzellik salonu, masaj, step, jakuzi, cilt bakımı, jimnastik, kese&köpük, sauna, Türk hamamı hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin alışveriş merkezi, market, oda servisi, shuttle servis, doktor, çamaşırhane, döviz, butik, araç kiralama, derici, fotoğrafçı, sağlık merkezi, faks, kuyumcu hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan balkon, banyoda telefon, emanet kasa, kartlı kapı sistemi, TV, merkezi klima, mini bar, müzik yayını, parke zemin, saç kurutma makinesi, telefon konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesisin 804 odası mevcuttur.

Standart Odaları: 634 adettir. 37 m² genişliğindedir.

Aile Odaları: 46-50 m² genişliğindedir. Sürgülü ara kapılıdır.

Engelli odası: 34-37 m² genişliğinde, minimum kapasite 1 ve maksimum kapasite 3 kişidir. Kara manzaralıdır.

Genel Özellikler

Minibarlara ilk gün bira ve soft içecekler ile doldurulmaktadır. Diğer günlerde ücretsiz olarak sadece su ilave edilmektedir.

Balayı konseptinden yararlanacak evli çiftler, evlilik tarihlerinden itibaren 90 gün içinde yapacakları konaklamada, check-in sırasında evlilik cüzdanı gösterilmesi şartıyla yararlanabilmektedir.

Kablosuz internet bağlantısı, lobby alanında ücretsiz sunulmaktadır.

Tesis havuzuna haşema ile girilebilmektedir.

Tesiste 3 adet toplantı salonu mevcuttur. 1 salonu bölünmüştür. 1500-900-600 m² genişliğindedir. 2 adet İnfo salonu mevcuttur. 108-70 m² genişliğindedir. Toplantı salonu ekipmanları: sahne, tepegöz, barkovizyon, flipchart, perde, mikrofon mevcuttur.

Evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Türkler Denize Mesafe: 350 m. Havaalanına Mesafe: 100 km. Alanya Merkezine Mesafe: 15 km. Side Merkezine Mesafe: 50 km.