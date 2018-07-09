ALAİYE Kleopatra Hotel, Antalya, Alanya merkezinde bulunmaktadır. Tesis, Antalya havaalanına 120 km, Gazipaşa havaalanına 45 km, şehir merkezine 1 km, otogara 2 km uzaklıktadır. 1985 yılında hizmete açılan Alaiye Kleopatra Hotel, 2013 yılında yenilenmiştir.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Alaiye Kleopatra Hotel denize 100 metre uzaklıktadır. Tesisin kendine özel kum plajı bulunmaktadır. Tesisin açık, kapalı ve çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz. Su sporlarını sevenler için tesisin sunduğu faaliyetlerden yararlanarak gün boyu eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca bilardo, dart gibi aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste soft animasyon hizmeti bulunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu berber&kuaför, masaj, Türk hamamı, fitness, sauna hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin ön büro, doktor, uyandırma servisi, faks, kuru temizleme, araç kiralama ve çamaşırhane hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan TV, telefon, emanet kasa, klima konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesisin 107 odası mevcuttur.

Tesisin 2 tip standart odası mevcut olup, ikiside 16 m2 genişliğindedir. 30 adet standart oda olan 2 adet tek kişilik yatak, diğerinde ise 53 adet olan odada 1 adet tek kişilik, bir adet ise çift kişilik yatak mevcuttur.

2 adet engelli odası bulunmaktadır. 16 m² genişliğindedir. Max. 3 kişilik konaklamaya uygundur.

Genel Özellikler

Tesis 1985 yılında inşa edilmiş olup, 2013 yılında renovasyon çalışmaları yapılmıştır.

Mini barlarda sadece giriş günü su, soda ve meyve suyu bulunmaktadır.

Tesiste asansör mevcuttur.

Tüm odalar ve genel mekanlarda Fiber wi-fi ücretsiz bağlantısı mevcuttur.

Tesis havuzuna haşema ile girilebilmektedir.

Tesiste evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Tesis çevresi otopark olarak kullanılabilir.

Tesiste 30 kişilik toplantı salonu mevcuttur.

Konum Özellikleri

Mevkii: Merkez Denize Mesafe: 100 m. Antalya Havaalanına Mesafe: 120 km. Gazipaşa Havaalanına Mesafe: 45 km. Şehir Merkezine Mesafe: 1 km. Otogara Mesafe: 2 km.