DENİZE sıfır olarak inşaa edilen Akın Paradise Otel, Antalya Havalimanına 90 km, Alanya şehir merkezine ise 35 km mesafededir. Herşey dahil konsepti girişte konuklarına sunduğu sıcak ve soğuk içecek servisiyle başlamaktadır. Zengin yemek ve içki çeşitleriyle Akın Paradise unutulmaz bir yaz tatili vaat ediyor.

Herşey dahil konsepti 10:00 - 24:00 saatleri arasında geçerlidir.

Plaj havlusu ücretli olarak sunulmaktadır.

Aile odalarında (family oda) / özel oda tiplerinde fiyatlarımız kişi başı fiyat üzerinden farklılıklar göstermektedir (ünite / oda fiyatları kullanılmaktadır)

Aile odaları: maximum kapasite 4 kişidir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Okurcalar Denize Mesafe: 0 m. Havaalanına Mesafe: 90 km. Şehir Merkezine Mesafe: 35 km. Otogara Mesafe: 35 km. Barlar Sokağına Mesafe: 35 km.