ADENYA Hotel & Resort, Antalya`nın Alanya ilçesinde yer almakta olup, denize sıfır bir tesistir. Bay ve bayanlar için ayrı ayrı havuzlar ve ayrı ayrı plaj imkanları mevcuttur. Kapalı (ısıtmalı) tatlı su havuzları, 3' er adet kaydıraklı açık tatlı su havuzları, deniz suyu havuzları ile tüm taleplerinizi karşılayacak şekilde hizmettedir. Havuzlarda yiyecek-içecek hizmeti veren snack restoranlar, bay ve bayanlar için ayrı olarak mevcuttur.

Oda Özellikleri

Tesisin 289 odası mevcuttur.

Standart Odalar: 87 adettir. 26 m² genişliğindedir. Kıble yönü, seccade, kuran-ı kerim, tesbih mevcuttur.

Premium Odalar: 18 adettir. 26 m² genişliğindedir. Kıble yönü, seccade, kuran-ı kerim, tesbih mevcuttur. Deniz manzaralıdır.

Royal Odalar: 6 adettir. 26 m² genişliğindedir. Balkonda jakuzi ve özel sauna mevcuttur. Kıble yönü, seccade, kuran-ı kerim, tesbih, jakuzi tuzu, 1 ün ücretsiz A'la carte kullanımı, kuru yemiş, meyve sepet ve tatlı ikramı mevcuttur.

Aile Odaları: 48 adettir. 41 m² genişliğindedir. Ortak kullanımda banyo, banyoda küvet, kıble yönü, seccade, kuran-ı kerim, tesbih mevcuttur.

Deluxe Odalar: 4 adettir. 26 m² genişliğindedir. Kıble yönü, seccade, Kuran-ı Kerim, tespih, Baskül, Butler Servisi (Özel Hizmet), Bali evi kullanımı ve meyve ve içecek servisi, Odaya meyve sepeti (Hergün) Ücretsiz A'la carte Kullanımı, Kuru yemiş ve Tatlı ikramı, Çocuklu odalara Nesquik ve süt ikramı, Confort c/in işlemi, Çamaşırhane ve ütü hizmeti mevcuttur.

Serenity Odalar: 4 adettir. 54 m² genişliğindedir. Yatak odasında 'Selçuklu Küveti', 2 adet geniş balkon, banyoda duşakabin, kıble yönü, seccade, kuran-ı kerim, tesbih, baskül, butler servisi, ücretsiz bali evi kullanımı ve meyve ve içecek servisi, odaya meyve sepeti hergün, A'la carte kullanımı, kuru yemiş ve tatlı ikramı, çocuklu odalara Nesquik ve süt ikramı, çamaşırhane ve ütü hizmeti mevcuttur.

Superior Suit Odalar: 2 adettir. 54 m² genişliğindedir. Kıble yönü, seccade, Kuran-ı Kerim, tespih, Baskül, Butler Servisi (Özel Hizmet), Bali evi kullanımı ve meyve ve içecek servisi, Odaya meyve sepeti (Hergün) Ücretsiz A'la carte Kullanımı, Kuru yemiş ve Tatlı ikramı, Çocuklu odalara Nesquik ve süt ikramı, Confort c/in işlemi, Çamaşırhane ve ütü hizmeti mevcuttur.

Engelli Odalar: 2 adettir. 26 m² genişliğindedir. Banyoda 24 saat aktif, acil durum çağrı sistemi, kıble yönü, seccade, kuran-ı kerim, tesbih mevcuttur.

Genel Özellikler

Erken Rezervasyon iptal sigortası uygulanmamaktadır.

Aile hamamı kullanımı 10:00-24:00 arası gerçekleşecektir.

Aile hamamında masaj ve kese hizmeti ücretlidir. Sadece aile hamam ücretsizdir.

Tesis 2012 yılında inşa edilmiştir.

Tesis 2 blok 6 kattan oluşmakta olup 4 adet asansör bulunmaktadır.

Tesisin 4 adet toplantı salonu bulunmaktadır . Forum toplantı salonu 684 m² , Prestij-1 80 m² , Prestij-2 80 m² , Prestij-3 80 m² dir.

Minibarlara soft içecekler ücretsiz sunulmaktadır.

Bayanlar için disko mevcuttur.

Bayanlar kompleksine fotograf makinası ve video çeken elektronik cihazlar alınmamaktadır.

Otel check-in tarihine yakın 90 gün içerisinde düğün veya resmi nikahları gerçekleşen balayı çiftlerine uygulanan ücretsiz hizmet vermektedir. Ücretsiz balayı paketi minimum 3 gece konaklayan misafirler için geçerlidir.

Ücretsiz wi-fi erişimi odalar ve genel alanlarda mevcuttur.

Tesis havuzlarına haşema ile girilmektedir.

Evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Türkler Denize Mesafe: 0 m. Antalya Havaalanına Mesafe: 105 km. Gazipaşa Havaalanına Mesafe: 65 km. Alanya Merkezine Mesafe: 22 km. Konaklı Merkezine Mesafe: 6 km. Alanya Otogara Mesafe: 22 km. Side Merkezine Mesafe: 45 km.



