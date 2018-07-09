ACAR Hotel, Antalya, Alanya-Obagöl Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, Antalya havaalanına 130 km, Gazipaşa havaalanına 40 km, şehir merkezine 2,5 km uzaklıktadır. 2003 yılında hizmete açılan Acar Hotel, 2015 yılında yenilenmiştir.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Acar Hotel denize 150 metre uzaklıktadır. Tesisin kendine özel kum plajı bulunmaktadır. Tesisin açık ve kapalı havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz. Su sporlarını sevenler için tesisin dalış okulu, su kayağı faaliyetlerinden yararlanarak gün boyu eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca dart, masa tenisi gibi çeşitli aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste animasyon hizmeti bulunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu berber&kuaför, fitness, sauna, masaj, Türk hamamı hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin faks, çamaşırhane, fotoğrafçı, doktor, transfer hizmeti, araç kiralama ve kütüphane hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan balkon, emanet kasa, mini bar, parke zemin, saç kurutma makinesi, split klima, telefon, TV konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Herşey dahil konsepti 23:00'a kadar geçerlidir.

Tesisin denize mesafesi 150 m'dir. Kum plajı mevcut olup şezlong, şemsiye, minder ücretlidir. Plajda yiyecek içecek hizmeti ücretlidir.

Tesisin 120 odası mevcuttur. Standart odaları 20m²'dir. Aile odası 32 m²'dir.

Sauna ve Türk hamamı 13:00 ile 15:00 saatleri arası ücretsizdir.

Tesis çevresi otopark olarak ücretsiz kullanılabilir.

İnternet lobi de ücretsizdir. Odalarda internet hizmeti bulunmamaktadır.

Tesiste Ala Carte Restoran bulunmamaktadır.

Aquapark yada su kaydırağı bulunmamaktadır.

Engelli odası bulunmaktadır.

Balayı konsepti mevcuttur.

Tesiste animasyon hizmeti mevcuttur.

Disko bulunmamaktadır.

Minibar giriş günü soft içecekler ile doldurulmaktadır.

Jakuzi hizmeti bulunmamaktadır.

Bebek yada çocuk bakıcısı hizmeti bulunmamaktadır.

Tesis havuzuna haşema ile girilebilir.

Evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Tesis 2003 yılında inşa edilmiş olup 2015 yılında renovasyon çalışmaları yapılmıştır.

İthal içecekler, yerli ve ithal özel şaraplar, şampanya ve taze meyve suları, Türk kahvesi ücretlidir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Obagöl Denize Mesafe: 150 m. Alanya Şehir Merkezine Mesafe: 2.5 km Antalya Havalimana Mesafe: 130 km Gazipaşa Havalimanına Mesafe: 40 km.