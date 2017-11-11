Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 13°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108949
ALTIN
158.492
DOLAR
3.8578
STERLİN
5.0933
EURO
4.4970

Alanya'nın havası kirman gibi 

Amat Bilir
Türkiye

Amat Bilir

11 Kasım 2017, 00:08

ENGİ Alanya'da havaya heç güven olmaaverdi gari. Bi ısıcag, bi sovug derken hasdalandım, dinim imanım gevreeyoru kaç gündür. Öndüün öölenile baccaya indim. İki evleg yer gazdım, ıcıg maydunuzula, marul egdim. Fılç gibi telledim. Ter bildiin donumdan çıgdı. Hammama gendimi zor addım. Az sovucag suyula gözelce bi çimdim, yeyniliverdim. Soona da ıcıg televzoona bagdım. Pençerenin biri de açııdı. Televzoona bakarkana imirivermişim. Ya yarım saad üyümüşüm, ya 40 dagga. Gagdım, heç bi yerim dudmaayoru. Yargınım, sügsünüm bildiin odunula dayag yemişim gibi aarıyoru. Ay argadaş o pençereden ceyran yemişim. Kaç gündür öksürürkene dinim imanım gevreeyoru. Avrad hergün bedenlerimi vikisile, tehni yağııla ovaalayoru emme üsemesine. Ne yatılıyoru, ne oturuluyoru. Bildiin anamdan emdiim süt bunnumdan geldi vallahı. Ne biçim hava engi bilemedim. Bi bakıyon ısıcagdan yanıb gavrılıyon, bi bakıyon donub kesiliyon. Argadaş avır vakıddayız heralda. Iramedli dedem esgiden "Engi Alanya'ya eyi bag Amat. Bi vakıt geliceg, engirde bina da, zina da çovalıcag. O vakıt işda dünyanın sonu geliceg, devir dayim olucag" derdi. Allah afattan yarılgasın emme dedemin dedii çıkıcag mı bilmem. 

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala. 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim