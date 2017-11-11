Alanya'nın havası kirman gibi 

ENGİ Alanya'da havaya heç güven olmaaverdi gari. Bi ısıcag, bi sovug derken hasdalandım, dinim imanım gevreeyoru kaç gündür. Öndüün öölenile baccaya indim. İki evleg yer gazdım, ıcıg maydunuzula, marul egdim. Fılç gibi telledim. Ter bildiin donumdan çıgdı. Hammama gendimi zor addım. Az sovucag suyula gözelce bi çimdim, yeyniliverdim. Soona da ıcıg televzoona bagdım. Pençerenin biri de açııdı. Televzoona bakarkana imirivermişim. Ya yarım saad üyümüşüm, ya 40 dagga. Gagdım, heç bi yerim dudmaayoru. Yargınım, sügsünüm bildiin odunula dayag yemişim gibi aarıyoru. Ay argadaş o pençereden ceyran yemişim. Kaç gündür öksürürkene dinim imanım gevreeyoru. Avrad hergün bedenlerimi vikisile, tehni yağııla ovaalayoru emme üsemesine. Ne yatılıyoru, ne oturuluyoru. Bildiin anamdan emdiim süt bunnumdan geldi vallahı. Ne biçim hava engi bilemedim. Bi bakıyon ısıcagdan yanıb gavrılıyon, bi bakıyon donub kesiliyon. Argadaş avır vakıddayız heralda. Iramedli dedem esgiden "Engi Alanya'ya eyi bag Amat. Bi vakıt geliceg, engirde bina da, zina da çovalıcag. O vakıt işda dünyanın sonu geliceg, devir dayim olucag" derdi. Allah afattan yarılgasın emme dedemin dedii çıkıcag mı bilmem.
Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.