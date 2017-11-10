Alanya'nın esgi çalgıcıları

BENİM avrad esgiden beri düünleri hazeder, heç gaçırmaz. Çıırılmayan yere bile gedicem deyi booşur durur. Mecbur barabar gediyoz, deelise adamın kafasını tıgdeleg guşu gibi deler. Çenesi guduz. Ömrümün yarısı gara cavaala avrad gezdirmeele, avrad çekimeele geçdi. Öndüün gene bi düüne geddig. Birki çalgıcı var emme çaldıgları üsemesine. Çaldıgları oyun havasında adamın golunu galdırası gelmeeyoru. Keloolanların gendilerine de "Ay efe nahıl çalgı engi? Bura düün evi mi, ölü evi mi? Az gıvrag çalın da, milled gözelce bi oynasın" dedim.
Aglım dee esgilere vardı, geddi. Mamıdseydii Goçumoolu, ırametli Gatırcı'nın Şükri Emmi, Goçun Muhammed, Galip Dere, Gara Necib, Galeyçi Osman Usda'nın ıramedli İremzi, taa biseel adam zavadanag geçdi, geddi. Endeenlerin türküleri, şarkıları unudulur mu? Bi de avrad çalgıcılar varıdı. Yiğideel Deeze, Melahat Aba, Putur Gız, Obalı Gara Aşa Aba avratları oynadıllarıdı. Hindiki yeni çalgıcıları derseniz, davılcı Iramazan, bi de Iramazan'ın oolu Memed çog eyi çalıyollar. Esgi çalgıcıların ölmüş olanlarının alayına ıramed dileyom. Sağ olanlara Allah uzun ömürler versin.
Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.