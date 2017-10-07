ÇOK fazla uzun yazmayacağım, meramımı kısaca anlatmaya çalışacağım.
Çarşıya çıkıp bakın, dükkanların camekânları "kiralık" veya "devren satılık" ilanlarıyla dolu.
Şehrin arka sokaklarına girip gözlemleyin, kiralık evden geçilmiyor, çünkü ekmek parası uğruna, bin bir umutla, sonradan Alanya'ya yerleşip otelde, restoranda, orada burada çalışanlar iş olanakları iyice kısıtlandığı için Alanya'yı terk edip gitmeye çoktan başladı bile.
Otelciye gidiyorsun, en çok kazanıyor gibi gözükenler onlar gibi ama inanın onların durumu da içler acısı.
Dün bir dostum anlattı.
İsmi lazım değil, Alanya'da hatırı sayılır, milyon Euro'luk otelleri olan "ünlü" biriyle bankada karşılaşmış, otelci allem etmiş, kullem etmiş ama 30 bin Euro'luk kredi talebine banka müdüründen vize çıkaramamış.
Neden?
Çünkü bankalar bile bırakın küçük esnafı, artık eskiden "ağa" olarak görülen otelcilere bile güvenmiyor, kredi olarak verdiği parasının geri gelmeyeceğini öngörebiliyor, durum o kadar kötü sizin anlayacağınız.
Biliyorum, farkındayım, bunlar karamsar cümleler ama artık aynanın karşısına geçip kendimize, boyumuza posumuza bakmanın zamanı geldi de geçiyor.
Merak ettim, "Acaba Alanya'yı yönetenler en son ne zaman birlik olup, dosya hazırlayıp, Alanya'nın sorunları ve acil yapılması gereken projeleri sunmak için Ankara'ya gitmiş?" diye, internette sorgulatıp geçmişe doğru gittim ama bulamadım.
Şehirde adeta koyun can derdine düşmüş ama kasap et derdinde!
Şehrin "mülki amiri" olan Alanya Kaymakamı, şehrin "şehri emini" olan Alanya Belediye Başkanı, binlerce tüccarın bağlı bulunduğu Alanya Ticaret ve Sanayi Odası, otelcilerin kayıtlı olduğu Alanya Turistik İşletmeciler Derneği, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri en son ne zaman bir masa etrafında toplanıp "Alanya nereye gidiyor, şehrin daha ileri gitmesi için neler yapılması gerek" diye oturmuş, kafa yormuş, fikir üretmiş, dosya hazırlamış, bilen yok, merak eden, sorgulayan da yok!
Fazla uzatmayalım.
Diyeceğim şu ki...
Misal, ALTSO seçimini AKP-MHP savaşına sokmadan, acentecinin neredeyse kuklası haline gelen otelciye suç bulmadan, "ama küçük esnaf da turiste kötü davranıyor" suçlaması yapmadan, şehrin tüm dinamikleri acilen bir araya gelmeli, şehrin projeksiyonunu çizmeli, kısa ve uzun vadede neler yapılması gerektiğini konuşmalı, gerekirse üniversitelerden ve bu işin İstanbul-Ankara gibi şehirlerden davet edilecek uzmanlarıyla istişareler yaparak artık "Büyük Alanya" modelini oluşturması gerekmektedir.
Aksi takdirde bu sene konuştuğumuz sorunları seneye yine konuşur, icralar, iflaslar, tersine göçler, ekonomik kriz kaynaklı boşanmalar, ailelerin darmadağın olması gibi mevzular yine gündemimizin baş köşesinde olur, benden söylemesi.