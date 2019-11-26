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Alanya Kalesi'nde yıkıma neden olmakla suçlanan Avusturyalıdan şok ifadeler!

ALANYA 26.11.2019, 16:55
Alanya Kalesi'nde yıkıma neden olmakla suçlanan Avusturyalıdan şok ifadeler!