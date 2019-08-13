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Alanya İncekum'da feci kaza! Yaralılar var
ALANYA
13.08.2019, 13:42
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#Manavgat
#eroin
#vefat
#Tekirdağ
#Kahramanmaraş
#Adıyaman
#AHEP
#Antalya
#haber alanya
#samsun
#trabzon
#Bursa
#Van
#Kastamonu
#Teknik Direktörü
#Alanya
#kilise
#Adem Kavşut
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