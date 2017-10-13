Alanya farkı!

SON iki günde Alanya adına üç güzel gelişme yaşandı.
Birincisi...
Alanya'nın 37 yıllık rüyası olan Teleferik Projesi'nin hayata geçmesiydi.
1980 yılının Alanya Belediye Başkanı merhum Eşref Kahvecioğlu döneminde projelendirilen, ancak 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrası dönemin siyasi ve ekonomik iklimi ile unutulup tozlu raflara konulan proje, yıllar sonra 1999-2014 dönemi Alanya Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu ile yeniden gündeme geldi ancak çeşitli gerekçelerle Sipahioğlu da bu projeyi bir türlü hayata geçiremedi.
Ve akıbetinin ne olacağı yıllardır merakla beklenen projeyi, 2014 Mart'ından bu yana Alanya Belediye Başkanı olan Adem Murat Yücel hayata geçirdi.
Dünyanın en uzun ve en güzel plajlarından biri olan Damlataş Plajı'nın kenarından başlayıp Alanya Kalesi'ne uzanan ve uzaktan adeta bir gerdanlık gibi gözüken Alanya Teleferik'in açılış töreni de görkemli oldu.
Program boyunca Adem Başkan'ı uzaktan izledim. Yüzünde; zoru başarmanın, Alanya'ya artı bir değer katmanın verdiği muhteşem bir ifade vardı.
Alanya Teleferik, yıllardır deniz-kum-güneş üçlemesinden ekmek yiyen, doğal ve tarihi güzelliklerinin üzerine hiçbir artı koymadan gün geçiren Alanya'nın yurtdışı ve yurtiçi acente satışlarında da elini güçlendiren bir unsur olmuştur.
Bu şehirde yaşayan, ekmeğini Alanya'dan kazanan bir vatandaş olarak... Elini taşın altına sokup projeye can veren, kendisine destek veren Alanya halkını bu konuda cesaretlendiren, Alanya Teleferik'in gelirlerinden şehrin güzide kulübü Alanyaspor'a ve tanıtım için ALTAV'a da pay ayıran Adem Başkan'ı tebrik ediyorum.
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KARAGÖZ CHP'Yİ UÇURUR
CHP Başkan Yardımcısı Avukat Mehmet Can Karagöz, 9 Aralık'ta yapılacak CHP İlçe Kongresi'nde sahaya inen, başkan adaylığını açıklayan ilk isim oldu.
Karşısına aday çıkar mı?
Şimdilik meçhul.
Karagöz'ün Cuma Pazarı içerisindeki CHP İlçe Teşkilatı binası önünde yapılan adaylık açıklama törenine katıldım, söylediklerini ilgiyle izledim ve şunu fark ettim.
Karagöz, saldırmadan siyaset yapıyor.
Karagöz, genç ama hayli bilgili bir profil sergiliyor.
Karagöz, dersine çok iyi çalışmış gözüküyor.
Karagöz, tane tane konuşup lafı uzatmadan meramını direkt vatandaşa iletebiliyor.
Karagöz, CHP ve Alanya siyaseti için gelecek vaat ediyor.
Karagöz, lafım meclisten içeri, CHP'deki dinozor siyasetçilerden CHP'yi kurtaracak tek aday olarak adeta göz kamaştırıyor.
Karagöz, "CHP ağzıyla kuş tutsa Alanya'da ne belediyeyi kazanabilir, ne de genel seçimlerde birinci parti olabilir" diyenleri ürkütüyor.
Kısacası...
Zaten yerel siyasette efsane bir isim olan babası Raif Karagöz'den sonra, sanıyorum 9 Aralık sonrası CHP'de ikinci Karagöz dönemiyle parti yeni bir sürece girecek gibi gözüküyor.
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MUHTARLARIN İSTANBUL ÇIKARMASI
Alanyalı muhtarlar önceki gün İstanbul'daydı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Alanyalı Mevlüt Uysal'ı tebrik ziyaretine giden muhtarlara, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney mihmandarlık yaptı.
Muhtarların keyfine diyecek yoktu.
Gece Kumkapı'da, gündüz Boğaz'a keyif yapan muhtarlar, ziyaret bahanesiyle güzel bir İstanbul macerası yaşama fırsatı buldu.
Ziyaret fotoğraflarını inceledim, karşısında Alanyalı muhtarları ve Güney'i gören Uysal'ın keyfine diyecek yoktu.
Uysal, Başakşehir Belediye Başkanı iken de yanına Alanya'dan kim giderse gitsin yakından ilgilenen, Alanyalı misafirlerini göz ucuyla değil yürekten ağırlayan bir isim olarak zaten gönüllerde taht kurmuştu, İstanbul gibi bir metropole başkan olmasının O'nda en küçük bir değişiklik yaratmaması, Uysal'ın kumaşının ne kadar kaliteli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
"Artık koskoca bir metropolün başındayım, vaktim yok" demeyip, muhtarlar dışında da Alanya'dan giden tüm hemşerilerini bağrına basan Mevlüt Uysal'ı umarım en kısa sürede biz de Alanya'da ağırlar ve içimizden böyle değerli isimler çıkarmanın kıvancını bu kez Alanya sınırları içerisinde kendisiyle birlikte yaşarız.