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Alanya'da Milletvekili Sena Nur Çelik vatandaşlarla bayramlaştı

HABER 11.08.2019, 15:55
Alanya'da Milletvekili Sena Nur Çelik vatandaşlarla bayramlaştı