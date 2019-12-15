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Alanya'da hayvanseverlerden istifa çağrısı: 'Bu daha başlangıç, mücadeleye devam'

HABER 15.12.2019, 16:10
Alanya'da hayvanseverlerden istifa çağrısı: 'Bu daha başlangıç, mücadeleye devam'