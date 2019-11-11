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Alanya'da 'Gelceğe Nefes' için fidan dikme organizasyonu gerçekleştirildi

HABER 11.11.2019, 13:36
Alanya'da 'Gelceğe Nefes' için fidan dikme organizasyonu gerçekleştirildi