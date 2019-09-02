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Alanya'da Deneyap atölyesi kapılarını açtı! Robotik ve teknik eğitim başladı

HABER 02.09.2019, 12:10
Alanya'da Deneyap atölyesi kapılarını açtı! Robotik ve teknik eğitim başladı