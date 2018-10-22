İmar sorunları bitiyor

AKSU'NUN Çalkaya bölgesinde yaklaşık 30 yıldır süren mülkiyet sorunlarının çözüme kavuşması yapılan çalışmalar tamamlandı. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ekim ayı toplantısında, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Çalkaya Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı 1/25 bin ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/5 bin ölçekli İlave-Revizyon Nazım İmar Planı 1/bin ölçekli İlave-Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu onaylandı. Bakanlar Kurulu kararıyla Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilen Altıntaş ve Güzelyurt mahallelerini kapsayan imar planları askıya çıktı. Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında imar planları bilgilendirme ve masası kuruldu. Bilgilendirme masası 7 Kasım'a kadar vatandaşlara hizmet verecek.

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2018, 17:11