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Manavgat’ta trafik kazası: 4 yaralı

Antalya Manavgat'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Manavgat’ta trafik kazası: 4 yaralı

Antalya Manavgat'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

14 Kasım 2017 Salı 14:10
Manavgat’ta trafik kazası: 4 yaralı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Manavgat Aşağı Işıklar Dörtyol kavşağında Alfred Gerher Probst’un kullandığı 07 LSB 74 plakalı otomobil ile Ömer Sarıdemir’in kullandığı 07 LDG 76 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada minibüs, yol kenarında bulunan daha önce sulama kanalı olarak kullanılan yağmursuyu tahliye kanalına devrildi.

Kazada otomobil sürücüleri Alfred Gerher Probst, Ömer Sarıdemir, Sevim Sarıdemir ve Fatma Sarıdemir yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaManavgatTrafik Kazası
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