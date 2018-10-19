Belediye Başkanlığı için CHP'den 2 aday adayı

AKSEKİ Belediye Başkan aday adaylığını açıklayan CHP'li meclis üyesi Erdoğan Erdoğan ile turizmci Mustafa Kavasoğlu, başvuru dosyalarını CHP İlçe Başkanı Selahattin Göğüş'e teslim etti. Sarıhacılar Mahallesi'nde alternatif turizm işletmecisi olan Mustafa Kavasoğlu ve Erdoğan Erdoğan birlikte gazetecilere açıklama yaptı. Her iki aday adayı, "Örnek gösterilen bir belediyecilik anlayışıyla ilçemizi yöneteceğiz. Partililerimiz hangimizi tercih ederse Akseki halkı için var gücümüzle çalışacağız. Partimiz bizim için çok değerli ama seçildiğimiz de sadece partimize gönül veren insanlara değil tüm Aksekililerle bir olacağız. Kentin her noktasına alın terimizi akıtacağız. Eşitlikçi ve kapsayıcı bir belediyecilik anlayışıyla hareket edeceğiz" diye açıklama yaptı.