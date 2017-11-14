Ak Parti'ye imaj yenileme fırsatı

"HÜSEYİN Güney" ismini Alanya sınırlarında yaşayıp da duymayan yoktur.
2008'de devraldığı "Ak Parti İlçe Başkanlığı" bayrağını 2014'e dek başarıyla taşıyan, yaşam biçimiyle, mazbut aile hayatıyla, maddi durumu ve gelir düzeyi ne olursa olsun insanlara olan yaklaşımıyla ve sorunları kısa sürede çözmesiyle Ak Parti'yi hem şehir merkezinde hem de kırsalda zirveye çıkaran Güney, son 3,5 yıldır "Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörlüğü" görevini sürdürüyor.
2014 yerel seçimleri öncesi Ak Parti'de en favori "Alanya Belediye Başkan Adayı" olan, ancak gizli bir elin devreye girdiği iddiaları eşliğinde adaylığının son anda engellendiği belirtilen, 2015 genel seçimlerinde tam "Antalya Milletvekili Adayı" olacakken adaylığı yine son anda yeniden engellendiği ileri sürülen Güney'in başına gelenler, Ak Parti'nin Alanya'da imaj kaybetmesine yol açmıştı.
Şöyle ki...
Parti tabanı, özellikle alttan hevesle çalışarak gelen gençler, "Başarıyla, hakkını vererek partide yöneticilik yapsan bile bir gün sonumuz Hüseyin Başkan gibi olabilir" diye düşünmeye başlamışken ve parti içi rehavet oluşmuşken, Güney'in durumu, kimilerince kapalı kapılar ardında "Koordinatörlüğe fit oldu" diye eleştirilse de, taban tarafından hiçbir zaman tasvip edilmedi.
Güney'in 2019 yerel seçimlerinde yeniden "Alanya Belediye Başkan Adayı" olup olmayacağı meçhul.
Çünkü...
Yakın çevresine, "Eğer direkt 'Aday sensin' denilmezse bir daha aday adayı olarak sahaya inmem" dediği belirtiliyor.
Ak Parti'de başarılı bir "İlçe Başkanlığı" dönemi geçirdikten sonra hem "başkan adaylığı" hem de "milletvekili adaylığı" son anda engellendiği konuşulan Güney'e reva görülen muamele Ak Parti tabanında güvensizlik yaratmışken, Mustafa Toklu'nun 2 Aralık'taki kongreye tek listeyle gidecek aday olarak açıklanması, Ak Parti'nin Güney'le bozulan "parti için ne kadar çok çalışırsan çalış, bir gün Güney'in durumuna düşebilirsin" imajını tazelemek için büyük bir fırsattır.
Ak Parti'nin Alanya'da başarılı olması için yaklaşık 10 yıldır gece gündüz çalışan, "Ak Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı" görevine kadar yükselen Toklu'nun 2 Aralık günü itibariyle "İlçe Başkanı" olması, parti tabanında aktif çalışmalar yapan kadın erkek, genç yaşlı tüm partililere de önemli bir mesajdır.
Güney'le sarsıntıya uğrayan "Ak Parti için çok çalışan herkes bir gün hak ettiği makama gelir" anlayışı yeniden tesis edilecek, Toklu dönemi ile birlikte "parti için çalışanların geleceğe dair umutları" daha sağlam zemine oturacaktır.
Mustafa Toklu, tıpkı Alanyalı Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu gibi, sadece Alanya siyasetinin değil, siyasi vizyonu, projeleri, yaşam biçimi, aile yapısı, sosyal çevresi ve partiye katkıları ile önümüzdeki dönem Türk siyasetinin yükselen yıldızlarından biri olacaktır.
Hayırlı uğurlu olsun, Allah utandırmasın...