82 Kerkük, 83 Musul, 84 Kızıl Elma'dır

GEÇTİĞİMİZ Pazar günü MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin tek bir sözle 50 bin Kerkük Sevdalısı Ankara’ya akın etti.

Ankara Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen “Kerkük Sevdalıları” adlı program, tüm dünyaya ülkücülerin Kerkük için hazır ve nazır olduğunun beyanı olmuştur.

Alanya’dan da birçok ülkücünün katılmış olduğu toplantının dosta güven, düşmana korku verdiğini, karanlığı aydınlatmayı bırakın, burnunun ucunu bile aydınlatamayanların açıklamalarından daha iyi anlamaktayız.

Liderimiz Devlet Bahçeli, “Kerkük Sevdalıları” programında yapmış olduğu konuşmada yüreğimizden geçenleri tüm dünyaya haykırmıştır.

Sayın Bahçeli, "Biz 'Kerkük ne ise İstanbul odur' diyoruz anlamıyorlar. 'Musul Ankara'dır' diyoruz, kalın kafaları almıyor. 'En az 5 bin ülkücü hazır bekliyor' diyoruz. TSK ne güne duruyormuş? Neredeymiş hazır bekleyen ülkücüler? Gelsinler ve bu salondaki korkusuz yüzleri görsünler. Gelsinler de Kerkük sevdası ile yanıp tutuşan yüreklere şahit olsunlar. Köksüz aydınlardan, kimliksiz kalem sahiplerinden alacak bir şeyimiz de yoktur. Herkes bildiğini kendine saklasın. Herkes ayağını denk alsın, sözlerinin nereye varacağını iyi tartsın. 5 bin ülkücü hazır demişsek karar verilmiş, söz ağızdan çıkmıştır. Boş konuşmuyoruz. Barzani'nin gönüllü ajanlarına tavsiyem, kendi çamurlarında oynasınlar" sözleriyle ülkücülerin hazır olduklarını bir kez daha vurgulamıştır.

Sözlerine devam eden liderimiz Devlet Bahçeli, "81 Düzce'den hemen sonra 82 Kerkük, 83 Musul demenin hakkının önünde hiçbir güç duramayacaktır. Acizler, kalbi kararmışlar hemen pusudan başını çıkardı, korkaklar anında gözlerini fal taşı gibi açtı. 84'ü söyleseydik herhalde bunlar çılgına dönecekti. Soluğu yeniden PKK kamplarında alacaklardı. Biz Türk milliyetçisiyiz. Türkçüyüz" diyerek son sözü söylemiş, Kerkük ve Musul hakkındaki görüş ve düşüncelerimize eleştiri getirenlere adeta Osmanlı tokadı indirmiştir.

84’ün neresi olacağı konusunda meraka düşenlere ise liderimizin nereyi emrederse orası olacağını, 84’ün Kızıl Elma'mız olduğunu buradan bir kez daha ifade ediyorum.

Misak-ı Milli sınırları içerisinde yer alan her bir toprak parçası üzerinde Türk milletinin kanı ve hakkı vardır.

Günümüzde yaşadığımız toprakların bizlerde olmasının yegane sebebi, tarihten günümüze Türk milletinin genişleme ve fetih politikalarının sonucudur.

Hele ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün daha 1907 yılında Misak-ı Milli sınırlarımızı işaret ederek, bugün sınırlarımız dahilinde olmayan her bir karış toprağı vatanımıza dahil etmek milli politikamız haline getirilmelidir.

Fetihlerin yalnızca toprak ve gelir elde etmek için değil, bölgeye huzur ve güven ortamını sağlamak, sınırlarında tehdit oluşturmasının önüne geçebilmek için yapıldığı tarihimizde görülmektedir.

Buna mukabil, Kuzey Irak’ta yaşananlar, Suriye’deki gelişmelerin sonucu, sınırlarımızdaki tehlikenin artık tahammül edilemeyecek seviyeye gelmesi, bu düşüncelerin uygulanması için zaruri hale gelmiştir.

Vatanımızı emperyalist güçlerin pençesinden kurtaran, Türklüğün gururu ve şuurunu milletimize yeniden özümseten Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kızıl Elma'sını bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum.

Gazi Atatürk, "Allah nasip eder, ömrüm vefa ederse, Musul, Kerkük ve adaları geri alacağım. Selanik de dahil Batı Trakya’yı Türkiye hudutları içine katacağım" diyerek Türk milletine pusulasını işaret etmiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle, ülkücü milliyetçi hareketin lideri Devlet Bahçeli’nin tek bir emrini beklemekte, işaret edeceği yere ok gibi saplanmak için gün saymaktayız.

Her bir ülkücü gibi hazır beklemekteyiz.

Allah Türk'ü korusun!