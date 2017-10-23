50 sene goley mi

BİLADER bizim Yeni Alanya Gasdesi 50 yaşına girdi. Cümörtesi günü gudladıg. Bi de yeni Dim Televzoonu açdıg. Alanya'nın imanını gabardan bakan Mevlid Çavışoolu da geldi, mebuslar varıdı, Alanyalılar varıdı, velasıl kelam bi olmayan yoodu. İnne adsan yere düşmez vaziyeddeedi ortalıg vessalam. O galabalaa hööle tanıdımda bi dolugsudum. 50 sene nahıl geçmiş bilemedim. Şaka şuka deel bilader, 50 dene goca sene. Bu gara şalvarlı gara Amat, engi gasdede 50 senedir yazı yazıyoru. Heç segdirmedim. Başıma neler geldi neler emme hergün yazdım engi gasdeye. Alanya dilini unuddurmaacaz deyi 50 senedir booşuyoz Yeni Alanya Gasdesi'nde. Engi gasdenin engi Alanya'nın üsdündee emee çog. Engi gasdenin yaşaması uçun Arıkan Hoca'mın ne dayireleri, ne paraları geddi. Alanya'nın hagları savınıldı, Arıkan Hoca'nın evine dinamid addılar, arabasını yagdılar, gasdeye gurşunu vereddiler. Arıkan Hoca'dan soona da oolu, bizim hindiki patıron Memed Ali Dim de bobası gadar oğraşdı engi gasde uçun. Hindi nere gedsem, gonuşulanlara gulag gabardsam bizim gasdeyi metediyollar. Televzoonunu, bilgisayardan verilen habellerini metediyollar. Enginleri duydugsura dolugsuuyom. Burdan Arıkan Hocama Allah gani gani ıramed eylesin deyom. Patırona "Allah goleylig versin" deyom. Gasdemiz işallah bin sene taa devam eder. Hu gara Amad'a da bi 'Eferim' deeverdigleri yeter.
Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.