KEMERmerkezdeki 5 yıldızlı Özkaymak Marina Otel'e dün ailesiyle tatile gelen Minel Karadiş, bugün saat 16.00 sıralarında 1.70 metrelik yetişkin havuzuna girdi. Bir süre sonra havuza giren tatilcilerden biri Karadiş'in suyun altında hareketsiz durduğunu fark etti. Otel görevlileri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Olay yerine gelen ambulansla Kemer'de özel bir hastaneye götürülen Minel Karadiş, yaşamını yitirdi. Karadiş'in geçen yıl Alanya'nın Okurcalar Mahallesinde bulunan Water Planet Hotel'de tatil yaptığı öğrenildi.





