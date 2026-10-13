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Fiyatlar 13 Ekim 2026 saat 07:30 itibarıyla serbest piyasa verileridir. Kuyumcu ve bankalardaki alış-satış fiyatları farklılık gösterebilir.

Serbest piyasada gram altın 13 Ekim 2026 Salı günü saat 07:30 itibarıyla 6.651,16 liradan satılıyor. Gram altın önceki kapanışa göre yüzde 0,58 yükseldi. Çeyrek altın 10.785,56 lira, Cumhuriyet altını 44.379,00 lira seviyesinde. Ons altın 4.191,47 dolardan işlem görüyor.

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