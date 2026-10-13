Girişimcilere 2.5 milyon TL KOSGEB desteği
Girişimcilere 2.5 milyon TL KOSGEB desteği
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Serbest piyasada gram altın 13 Ekim 2026 Salı günü saat 07:30 itibarıyla 6.651,16 liradan satılıyor. Gram altın önceki kapanışa göre yüzde 0,58 yükseldi. Çeyrek altın 10.785,56 lira, Cumhuriyet altını 44.379,00 lira seviyesinde. Ons altın 4.191,47 dolardan işlem görüyor.

Döviz tarafında dolar 49,3710, euro 55,2068 liradan satılıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın türü Alış (TL) Satış (TL)
Gram altın 6.650,18 6.651,16
Çeyrek altın 10.544,62 10.785,56
Yarım altın 21.023,34 21.571,13
Tam altın 42.178,48 43.010,32
Cumhuriyet altını 43.716,00 44.379,00
Ata altın 43.496,56 44.593,52
22 ayar bilezik (gram) 6.010,43 6.016,17
14 ayar altın (gram) 3.756,52 3.760,10
Has altın (gram) 6.616,93 6.617,90
Gümüş (gram) 95,95 96,03

DÖVİZ KURLARI

Döviz Alış (TL) Satış (TL)
Dolar 49,3583 49,3710
Euro 55,1676 55,2068
Sterlin 65,2875 65,3095

Fiyatlar 13 Ekim 2026 saat 07:30 itibarıyla serbest piyasa verileridir. Kuyumcu ve bankalardaki alış-satış fiyatları farklılık gösterebilir.

Muhabir: Haber Merkezi