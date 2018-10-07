'AHEP kaliteden şaşmayacak'

AHEP Mütevelli Heyeti Başkanı Hilmi Tokuş “Gelişme ve büyüme isteniyorsa üniversite ve belediyenin birlikte hareket etmesi gerekiyor. Üniversiteler kenti bilimle, bilgiyle, sanatla buluşturacak projeler üretmeli ve belediye de üniversiteye el vermeli” dedi

ALANYA’NIN ilk göz ağrısı Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (AHEP) Mütevelli Heyeti değişti. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in ardından heyet başkanlığı yeni dönemde Alanya'nın İsveç Fahri Konsolosu olan, Elysee Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Tokuş’a emanet. Bu noktada Hilmi Tokuş, kuşkusuz ki tesadüfi bir isim değil. Gerek eğitimi gerekse de entelektüel birikimi ile Alanya’ya bugüne dek kazandırdıkları gibi AHEP’e de vizyon kazandıracak bir isim. Tam olarak bu sebeptendir ki Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bizzat talebi üzerine bu görevi kabul etmiş. Bu kentte ‘yapılamaz’ı içselleştirmek yerine, kent için daha iyisi ‘Nasıl yapılabilir?’ noktasında kafa yoran ve üreten böylesi bir insanla tanışmak benim için gerçekten son derece onur vericiydi. Alanya’yı samimiyetle seven bir genç olarak bana ışık tutan cümleleri için tekrar teşekkürlerimi sunuyorum, yeri gelmişken. Bu hafta Pazartesi Sohbeti’nin konuğu, Hilmi Tokuş. AHEP nezdinde Alanya’ya ve üniversitelerin Alanya’ya kazandırdıklarına ilişkin pek çok şeyi değerlendirdik ki Alanya için son derece kıymetli olduğunu söylemem üstenci bir tavır olmayacaktır. İnanın.

- Mütevelli heyeti başkanlığından başlamak istiyorum. Süreci anlatabilir misiniz?

Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun, bizzat arayarak bu görevi kabul edip etmeyeceğimi sorması üzerine, yapmış ve yapacak olduğu hizmetlerden ötürü teşekkürlerimi sunarak derhal kabul ettim. İlk toplantımızı da kendisiyle 8 Eylül’de gerçekleştirdik. Böylece başlamış olduk. Söyleşimize başlamadan evvel belirtmek isterim ki Sayın Çavuşoğlu Alanya için çok büyük bir değer. Üniversitemizin de en büyük destekçisi. Toplantımız için bir araya geldiğimizde ‘Her türlü sıkıntınızda her daim beni arayabilirsiniz’ cümlesiyle desteğini üzerimizde hissettirmiş ve bizlere güven vermiştir. Bu sebeple söyleşimize başlamadan evvel kendisine tekrar tekrar teşekkürlerimi sunmak boynumun borcudur.

- Projelerinizden bahsetmenizi istesem?

Yeni branşlarla birlikte gelişmek temel hedefimiz elbette. Detaya girmeksizin söyleyebileceğim en önemli şey kaliteden şaşmadan eğitimde ‘Alanya’ adını bir adım daha öne çıkarabilmek diyebilirim. Yabancı öğrencilerimizi çoğaltmak istiyoruz. 2018-2019 eğitim öğretim sezonuna da ciddi bir artışla başlamanın sevincini yaşıyoruz. Eğitimde kaliteden şaşmaksızın büyümek ve gelişmek bizler için en temel amaç diyebilirim.

- Alanya’nın farkı ne sizce?

Herkes buraya rahatlıkla ve güvenle çocuğunu gönderebilir. Dolayısıyla Alanya’nın bu anlamda ciddi bir artısı var. Bu avantajımızı üniversite bazında da kullanmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Alanyalılardan da bu anlamda öğrencilerle kaynaşmasını ve öğrencilerimizi sahiplenmelerini istiyoruz. AHEP de Alanya’nın ilk üniversitesi ki bu anlamda Alanya’nın göz bebeği diyebiliriz. Yalnızca AHEP değil Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ni (ALKÜ) de içine alacak bir düzlemde Alanyalılardan, Alanya’ya gerek ekonomik gerekse de kültürel anlamda çok şey kazandıran üniversitelere sahip çıkmalarını talep ediyorum. Bir üniversiteyi ayakta tutmak gerçekten kolay değil. Bu noktada bugüne dek AHEP’e katkısı olmuş herkese de teker teker teşekkürlerimi sunuyorum.

- Peki sizce bir üniversite kente neler kazandırıyor?

Buna şu noktadan örnek vermem sanıyorum ki daha çarpıcı olacaktır. Esasında Türkiye’nin sorunlarından bir tanesidir. Alanya için de tam olarak durum budur. Yeterli sayıda uzman yok. Alanya’nın pek çok sorunu var değil mi? En başında da trafik sorunu geliyor. Vaktiyle Alanya’nın trafik sorununa ilişkin Yıldız Teknik Üniversitesi’nden destek almıştık. Hatırlayanlarınız olacaktır. Lakin bizim kendi uzmanlarımıza ihtiyacımız var. Zira kentin dinamiklerini bilmeyen, kenti tanımayan uzmanların sorunu çözmesini beklemek yanlış. Nitekim işe yaradığını da söyleyemeyiz. Dolayısıyla hem ALKÜ’nün gelişmesi hem de AHEP’in gelişmesi akademik anlamda Alanya’ya değer katacaktır. Bu anlamda Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Alanya’yı bilen, Alanya’nın sorunlarına vakıf uzmanların yürütecekleri akademik çalışmalara ihtiyaç var. Yani üniversite öncelikle Alanya’nın uzman ihtiyacını karşılayacak. Yanı sıra öğrencinin bulunduğu semtler ile bulunmadığı semtler arasında farkı hissetmeniz pek tabii mümkündür. Farklı kültürler bir araya geldiğinde bir mozaik oluşuyor ki bu da kente çeşitlilik ve renk kazandırıyor. Her açıdan. Tanıtım açısından da son derece önemli olduğunu söylemek mümkün. Zira öğrenciler aynı zamanda kentin aynası oluyor. Memleketlerine döndüklerinde Alanya’yı tanıtıyorlar. Başka bir noktadan bakacak olursak eğer, turizm Türkiye’de burada başlamıştır. Özal ile bir sıçrayış yaşanmıştır. Rahmetle anmak lazım. Kentin o zamanlara dek, kara şalvarlı, kaba saba insanların dolaştığı bir çehresi var. Turizmle birlikte dükkanların, kafelerin açılması kente kimlik ve hareketlilik kazandırıyor. Turizm Alanya’da çok şeyi değiştirdi. Çocukluğumdan beri içerisindeyim. Şimdi de üniversitelerle birlikte ciddi bir değişimin eşiğindeyiz. ALKÜ ve AHEP Alanya’ya çok şey kazandıracak. Lakin bu noktada gelişmek ve büyümek isteniyorsa üniversite ve belediyenin birlikte hareket etmesi gerekiyor. Yani üniversite sayesinde kentin kazanımlarını değerlendirebilmek lazım. Bunun en güzel örneklerinden biri Eskişehir’dir örneğin. Üniversiteler kenti bilimle, bilgiyle, sanatla buluşturacak projeler üretmeli ve belediye de üniversiteye el vermeli.

- Alanya’nın vizyona mı ihtiyacı var?

Vizyon sahibi projeler elbette ki var, üretiliyor. Lakin bir terslik var. Yarım kalıyor, havada kalıyor demek daha doğru olacaktır sanırım. Örneğin vaktiyle mavi bir bisiklet yolu yapılmıştı, hatırlayacaksınızdır. Yurt dışında uygulanan bir proje buraya getirilmişti lakin buraya uymuyordu. Dolayısıyla başlanıyor ama gelin görün ki devamı gelmiyor. Proje üretirken kentin dinamiklerini göz önünde bulundurarak uyarlayabilmek çok önemli. Vizyon var ama uyarlama yok. Zorlamak lazım. İlgilenmek lazım. Ben yaptım, mavi çizgiyi çizdim, hadi bakalım demekle olmuyor. Türkiye’nin problemi tabi bunlar, Alanya’da da yaşanıyor. Yukarıda da bahsettiğim gibi üniversitenin kente kazandırdıklarını değerlendirerek uzman yetiştirmek ve uzmanlar aracılığı ile kenti güzelleştirmek gerekiyor.

- Sizce Alanya’nın en büyük sorunu nedir?

Alanya’da insanların fazlaca umutsuz olduğunu düşünüyorum. ‘Yapılamaz’ı içselleştirmek yerine neler yapılabileceğini tartışmak taraftarıyım. Ümitsiz, pesimist bir tavır var insanlarda. Yüzde yüz oranında optimist bir tavır geliştirelim demiyorum lakin bir denge kurmak da lazım. Vizyonsuzluk tamam ama vizyon sahibi olanları da küçümsemek üzerine bir eğilimimiz var. Bunların üniversitelerle birlikte aşılacağına inanıyorum.

Hilmi Tokuş kimdir?

Hilmi Tokuş, 1957 yılında Alanya'da doğdu. Alanya'nın köklü ailelerinden olan Tokuşlar (Baba tarafı) ve Azakoğulları'na (Anne tarafı) mensup olan Hilmi Tokuş, 1950-1960 yılları arasında Demokrat Parti Antalya Milletvekili olarak görev yapan, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) kurucularından merhum Ahmet Tokuş'un oğludur. Alanya'ya taşıdığı temel hizmetler ve turizmdeki öncülüğü nedeniyle halen saygıyla anılan merhum Ahmet Tokuş, ölümünden 17 yıl sonra gerçekleştirilen bir ankette "Alanya'nın En Başarılı Milletvekili" seçilmiştir.

TAHSİLİNİ FRANSA’DA TAMAMLADI

İlk ve orta öğrenimini İstanbul Saint Benoit Fransız Lisesi'nde tamamladı. Yüksek tahsilini ve mastırını Fransa Nice Üniversitesi'nde Psikoloji dalında yaptı. Öğrenimi nedeniyle 7 yıl Fransa'da kalan Tokuş, 1986 yılında Alanya'ya döndü. Alanya'nın ilk turizmci ailesinden gelen Tokuş, askerliğini tamamladıktan sonra turizme yöneldi. Halen Elysee Grup Otelleri sahibi. ALANYA’DA BİR İLKE İMZA ATTI

Tokuş, ayrıca 1999-2004 yılları arasında Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türk Delegasyonu üyesi olarak görev yaptı. Tokuş, Kosova'da yapılan yerel seçimler ve Sırbistan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Avrupa Konseyi gözlemcisi olarak görev yaptı. 7-8 Haziran 2005 tarihlerinde Avrupa Konseyi ve ENTO iş birliği ile gerçekleştirilen "Trans Kafkasya Yerel ve Bölgesel Seçilmiş Temsilciler Eğitimi" seminerini Alanya'ya taşıyarak şehirde bir ilki gerçekleştirdi.

ETKİN YÖNETİCİLİK YÖNÜ

1999 yılından bu yana iki dönemdir Alanya Belediye Meclis üyesi olarak görev aldı. Tokuş, belediye meclis üyeliğinin yanı sıra şehrin etkin oda ve derneklerinde de yönetici olarak yer aldı. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD), Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı’nda (ALTAV) yönetim kurulu üyesi olarak çeşitli görevler üstlendi. 1990'lı yıllarda aktif siyasete yönelen Tokuş, babasının misyonunu sürdürerek uzun yıllar Doğru Yol Partisi'nde yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı.

SPORTİF YÖNÜ

Hilmi Tokuş, Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj Voleybolu Komisyonu üyesi olarak görev yaptı. Tokuş, Avrupa Plaj Voleybolu Merkezi'nin Alanya'da kurulmasında etkin bir rol oynadı. Amatör olarak da plaj voleybolu ve yüzme sporu yapan Tokuş, uzun yıllardır Galatasaray Kongre Üyesi. Aynı zamanda Alanya'nın İsveç Fahri Konsolosu da olan Tokuş, kısa süre önce Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in yerine AHEP Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı olarak atandı. Avukat Ayşegül Tokuş ile evli. 1 kız babası. İyi derecede Fransızca ve İngilizce biliyor.