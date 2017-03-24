Yürekleri ağızlara getiren paten yolculuğu

SAKARYA'NIN Adapazarı ilçesinde Tunatan istikametinden şehir merkezine doğru seyreden bir otomobilin arkasına ve yanına tutunarak tehlikeli bir şekilde yolculuk yapan patenci 3 genç yürekleri ağızlara getirdi. Süratli giden otomobilin arkasında seyir eden patenci gençlerin rahat hareketleri ise dikkat çekti. Trafiğin açık olması nedeniyle son derece hızlı bir şekilde giden gençler, adeta ölümle burun buruna yolculuk yaptı. Tüm yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

