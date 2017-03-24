Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
90383
ALTIN
144.461
DOLAR
3.6117
STERLIN
4.5055
EURO
3.9021
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
25 Mart 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
25 Mart Günlük Burç Yorumu
25 Mart 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
25 Mart 2017 Alanya -...
Tırnak mantarını dert etmeyin
Tırnak mantarını dert etmeyin

Yürekleri ağızlara getiren paten yolculuğu

Hızlı giden bir otomobilin arkasına takılan 3 patenci genç yürekleri ağızlara getirdi.

Yürekleri ağızlara getiren paten yolculuğu

Hızlı giden bir otomobilin arkasına takılan 3 patenci genç yürekleri ağızlara getirdi.

24 Mart 2017 Cuma 12:04
Yürekleri ağızlara getiren paten yolculuğu
banner404

SAKARYA'NIN Adapazarı ilçesinde Tunatan istikametinden şehir merkezine doğru seyreden bir otomobilin arkasına ve yanına tutunarak tehlikeli bir şekilde yolculuk yapan patenci 3 genç yürekleri ağızlara getirdi. Süratli giden otomobilin arkasında seyir eden patenci gençlerin rahat hareketleri ise dikkat çekti. Trafiğin açık olması nedeniyle son derece hızlı bir şekilde giden gençler, adeta ölümle burun buruna yolculuk yaptı. Tüm yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. 
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
Paten YolculuğuSakarya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Düşürdüğünü farketmemiş bile!
Düşürdüğünü farketmemiş bile!
5 kişilik aile gardırobu eve dönüştürdü
5 kişilik aile gardırobu eve dönüştürdü
Yoğun sis! Arabalı vapur seferleri iptal edildi
Yoğun sis! Arabalı vapur seferleri iptal edildi

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals