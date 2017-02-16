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Yol kenarında ölü bulundular 

Yol kenarında ölü bulundular

Yol kenarında ölü bulundular 

Yol kenarında ölü bulundular

16 Şubat 2017 Perşembe 11:07
Yol kenarında ölü bulundular 
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TEKİRDAĞ Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine Süleymanpaşa-Malkara yolu üzeri Aşağıkılıçlı Mahallesi sapağında 15 ölü keçi buldu. Nöbetçi Zabıta ekipleri 15 ölü keçinin, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce yol kenarına bırakıldığını tespit ederken gerekli raporların tutulması için Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığına ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Süleymanpaşa İlçe Müdürlüğü yetkililerine haber verdi.
Hastalığa rastlanmadı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Süleymanpaşa İlçe Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan incelemede hayvanların herhangi bir hastalık taşımadığı belirlendi. İnceleme ve tutanakların tutulmasının ardından 15 ölü keçi Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kazdığı derin çukurlara dezenfekte edilerek gömüldü.
 

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Son Güncelleme: 16.02.2017 11:11
Anahtar Kelimeler:
TekirdağYol Kenarında KeçiKeçi
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