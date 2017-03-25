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Yoğun sis! Arabalı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle Sirkeci-Harem arabalı vapur seferleri iptal edildi. Sis nedeniyle İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı. Şehit Hatları'nın Eminönü -Üsküdar, Eminönü-Kadıköy, Karaköy-Kadıköy, Kadıköy-Beşiktaş ve Çengelköy-İstinye vapur seferleri iptal edildi

Yoğun sis! Arabalı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle Sirkeci-Harem arabalı vapur seferleri iptal edildi. Sis nedeniyle İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı. Şehit Hatları'nın Eminönü -Üsküdar, Eminönü-Kadıköy, Karaköy-Kadıköy, Kadıköy-Beşiktaş ve Çengelköy-İstinye vapur seferleri iptal edildi

25 Mart 2017 Cumartesi 10:32
Yoğun sis! Arabalı vapur seferleri iptal edildi
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İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO), yoğun sis nedeniyle Sirkeci ve Harem arasındaki araba vapuru seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. İDO'dan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Olumsuz hava koşulları nedeniyle aşağıdaki Araba Vapuru seferleri geçici bir süre iptal edilmiştir"

İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı. Şehir Hatları'nın bazı vapur seferleri de sis nedeniyle iptal edildi.
İptal edilen seferler şöyle:

-Eminönü -Üsküdar

-Eminönü-Kadıköy

-Karaköy-Kadıköy

-Kadıköy-Beşiktaş

-Çengelköy-İstinye
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) de sis nedeniyle Sirkeci- Harem araba vapur seferlerinin yapılamadığını açıkladı

KÖPRÜ GÖRÜNMEZ OLDU

İstanbul’da gece saatlerinde yoğunlaşan sis İstanbul’un bazı kesimleri ve İstanbul Boğazında etkili oldu. Sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adeta görünmez hale geldi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken köprüde uzun kuyruklu trafik oluştu. TEM’de de etkili olan sis nedeniyle bazı araçların dörtlülerini yakıp yol kenarında park ettiği görüldü.

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