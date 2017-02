Yaşlı çift intihar edeceklerini daha önce söylemiş

İZMİR'DE, intihar eden yaşlı çiftin tek çocukları Levent Noyan Çetin, anne ve babasının daha önce intihar edeceklerini söylediklerini ifade ederek, “İntihar edeceklerini söylediler diyebilirim. Biz şu zaman intihar edeceğiz diye bir konuşma elbette yoktu. Biz gidersek birlikte gideriz diye laflar ediyorlardı. Birbirlerini çok seven insanlardı” dedi.

İzmir Çeşme'ye giden Altan Çetin (70) ile Ülker Çetin (68) çifti, burada bir otele yerleşmiş ardından da iki not bırakıp kayıplara karışmıştı. Uzun süre haber alınamayan çiftin cesetleri ise plajda bulundu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından yaşlı çiftin intiharının nedenlerini herkes merak etti.



“İntihar edeceklerini söylediler”

Yaşlı çiftin tek çocukları Levent Noyan Çetin (47), anne ve babasının intiharından dolayı üzgün olduğunu belirtti. Anne ve babasının intihar edeceğini söylediğini ifade eden Çetin, birbirini çok sevdikleri için beraber intihar ettiklerini anlattı. Babasının akciğer kanseri olduğunu, ailesinin maddi durumunun da yerinde olduğunu anlatan Çetin, “İntihar edeceklerini söylediler diyebilirim. Biz şu zaman intihar edeceğiz diye bir konuşma elbette yoktu. Biz gidersek birlikte gideriz diye laflar ediyorlardı. Annem ve babamla aşağı yukarı haftada üç kez görüşürdük düzenli olarak. En son iki hafta önce görüşmüştük. Yazın politik bir durumdan dolayı bana kızdılar hatta. Problemleri benim bildiğim kadarıyla babamın kanser olduğunu herkesten gizlediler. Ben kanseri babamın kız kardeşinden öğrendim” diye konuştu.

Levent Noyan Çetin, şöyle devam etti:

“Ben bunu kabul etmekte oldukça zorlandım; çünkü burada onları çok seven bir oğulları ve torunları vardı. Babamın kanser olduğunu çok geç öğrendim. Akciğer kanseriydi ve bu çok acı verici bir şey. Ayrılığı ikisi birlikte olsun istemişler; çünkü birbirlerini çok seven insanlardı.”