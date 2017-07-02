Yangın ve sıcakta itfaiyecilerin zorlu sınavı

MERKEZ Sarıçam İlçesi Cihadiye Mahallesi'nde bulunan izolasyon malzemesi üreten bir fabrikanın deposunda dün yangın çıktı. Kimyasal ve yanıcı maddeler bulunan depo, kısa sürede alevler içerisinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yangını diğer işyerlerine sıçramadan söndürdü.

Kavurucu sıcakta yangın söndüren itfaiyeciler, kendilerini itfaiye araçlarının doldurulduğu borulardan akan suyun altına attı. Kıyafetleri ile suyun altına giren itfaiyeciler serinlemeye çalıştı. Adana'nın kavurucu sıcağında yangınla mücadele eden itfaiyeciler, yangında can kaybı yaşanmamasının en büyük tesellileri olduğunu söyledi.