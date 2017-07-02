Yangın ve sıcakta itfaiyecilerin zorlu sınavı

MERKEZ Sarıçam İlçesi Cihadiye Mahallesi'nde bulunan izolasyon malzemesi üreten bir fabrikanın deposunda dün yangın çıktı. Kimyasal ve yanıcı maddeler bulunan depo, kısa sürede alevler içerisinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yangını diğer işyerlerine sıçramadan söndürdü.
Kavurucu sıcakta yangın söndüren itfaiyeciler, kendilerini itfaiye araçlarının doldurulduğu borulardan akan suyun altına attı. Kıyafetleri ile suyun altına giren itfaiyeciler serinlemeye çalıştı. Adana'nın kavurucu sıcağında yangınla mücadele eden itfaiyeciler, yangında can kaybı yaşanmamasının en büyük tesellileri olduğunu söyledi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.