Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 39°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100440
ALTIN
140.536
DOLAR
3.5129
STERLIN
4.5887
EURO
4.0092
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Püfür püfür teknoloji
Püfür püfür teknoloji
Kahvaltıyı ihmal etmeyin
Kahvaltıyı ihmal etmeyin
Yaz ayında göz iltihaplanmasına dikkat
Yaz ayında göz iltihaplanmasına dikkat

Yangın ve sıcakta itfaiyecilerin zorlu sınavı

Adana'da izolasyon malzemesi üreten bir fabrikanın deposunda çıkan yangına müdahale eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, sıcak ve alevlerle zorlu sınavın ardından tankların doldurulduğu borudan akan suyla serinlemeye çalıştı

Yangın ve sıcakta itfaiyecilerin zorlu sınavı

Adana'da izolasyon malzemesi üreten bir fabrikanın deposunda çıkan yangına müdahale eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, sıcak ve alevlerle zorlu sınavın ardından tankların doldurulduğu borudan akan suyla serinlemeye çalıştı

02 Temmuz 2017 Pazar 14:20
Yangın ve sıcakta itfaiyecilerin zorlu sınavı
banner404

MERKEZ Sarıçam İlçesi Cihadiye Mahallesi'nde bulunan izolasyon malzemesi üreten bir fabrikanın deposunda dün yangın çıktı. Kimyasal ve yanıcı maddeler bulunan depo, kısa sürede alevler içerisinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yangını diğer işyerlerine sıçramadan söndürdü.

Kavurucu sıcakta yangın söndüren itfaiyeciler, kendilerini itfaiye araçlarının doldurulduğu borulardan akan suyun altına attı. Kıyafetleri ile suyun altına giren itfaiyeciler serinlemeye çalıştı. Adana'nın kavurucu sıcağında yangınla mücadele eden itfaiyeciler, yangında can kaybı yaşanmamasının en büyük tesellileri olduğunu söyledi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
YangınİtfaiyeAdanaSerinlemek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üzüm pekmezinin standartları belirlendi
Üzüm pekmezinin standartları belirlendi
Kırmızı noktalı film izlemek aldatma sayılır mı?
Kırmızı noktalı film izlemek aldatma sayılır mı?
Abant ve Gölcük'e yoğun ilgi
Abant ve Gölcük'e yoğun ilgi

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals