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Yandex Navigasyon park yerlerini gösterecek

Yandex’in en sevilen uygulamalarından Navigasyon ve Haritalar, hayatı kolaylaştıran yeni özelliklerle gelişmeye devam ediyor

Yandex Navigasyon park yerlerini gösterecek

Yandex’in en sevilen uygulamalarından Navigasyon ve Haritalar, hayatı kolaylaştıran yeni özelliklerle gelişmeye devam ediyor

10 Şubat 2017 Cuma 13:05
Yandex Navigasyon park yerlerini gösterecek
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SÜRÜCÜLERİN trafikteki en büyük problemlerinden biri olan park yeri bulma sorununa Yandex Navigasyon çözüm getirdi. İlk olarak İstanbul’da başlayan hizmet kapsamında, Yandex Navigasyon kullanıcıları bundan böyle güncel trafik bilgileri ve alternatif rotalarla birlikte en yakın park yerlerini de harita üzerinde görebilecek.
Park yerleri özelliğiyle eş zamanlı olarak Yandex Haritalar’da İstanbul’ da 14 binden fazla noktayı kapsayan önemli bir güncelleme yapıldı.
Şimdiye kadar kullanıcılarını pek çok “ilk”le tanıştıran Yandex Navigasyon ve Haritalar, trafikte geçirilen zamanı azaltacak yenilikçi bir özelliği daha Türkiye’ye getirdi.
Sürücülere varış noktalarına en yakın ücretsiz ve ücretli park yerlerini gösteren yeni “park yerleri” özelliği Türkiye’de ilk kez Yandex Navigasyon kullanıcıları tarafından deneyimlenecek. İlk aşamada İstanbul’daki sürücülerin kullanımına sunulan bu özellik, önümüzdeki dönemde başta Ankara olmak üzere Türkiye’nin diğer illerine doğru yaygınlaşmaya devam edecek. 
Yandex Navigasyon’da varış noktasına yaklaşırken arayüze eklenen “P” butonuna tıklayan kullanıcılar harita üzerinde açık ya da kapalı otopark seçeneklerini ve otoparkların ücretsiz mi ya da ücretli mi olduğunu görebilecek. 
İstanbul’un farklı bölgelerindeki 5496 ücretli ve 1359 ücretsiz olmak üzere toplam 6855 otopark noktası Yandex Navigasyon’un haritasına eklendi. Yandex Navigasyon’a eklenen otoparkların 6144’ü açık, 711’i kapalı olarak hizmet veriyor. Ayrıca sokak üzerine park edilebilecek 1566 park yeri bilgisi de kullanıcılarla paylaşılıyor.
Yandex, İstanbul haritasında 14 binden fazla noktayı güncelledi
Yandex Haritalar’ın İstanbul haritasında da oldukça kapsamlı bir güncelleme yapıldı. Haritadaki toplam 14193 noktanın yenilendi. Güncelleme kapsamında haritaya 2862 yeni yol eklenirken 2100 sokağın ismi değiştirildi. Ayrıca 1139 yol kapatıldı, 300 yolun hız limitleri güncellendi ve 228 yolun sürüş yönü değiştirildi.
Karahayıt: “En büyük hedefimiz kullanıcılarımıza trafikte zaman kazandırmak”
Yandex Harita Servisleri Müdürü Onur Karahayıt, yeni özellikler ve güncellemelerle ilgili şu bilgileri verdi:
“Yandex Navigasyon ve Haritalar’ı sürekli geliştirerek kullanıcılarımızın trafikteki en önemli yardımcısı olmak istiyoruz. Trafikteki problemlere çözümler bularak hayatı kolaylaştırmak ve kullanıcılarımıza zaman kazandırmak en büyük hedefimiz. Park yerlerini gösterme özelliğinin de yoğun olarak kullanılacağına inanıyoruz. Navigasyon uygulamalarının dünyadaki örneklerine baktığımızda henüz park problemine kesin bir çözüm getirilemediğini görüyoruz. Biz Yandex olarak bu özelliği Türkiye’de kullanıcılarımızın hizmetine sunma çevikliğini gösterdik. Bu açıdan bakıldığında park yerleri özelliği öncü kimliğimizin en güzel örneklerinden biri oldu. İstanbul’daki park yerleri özelliğiyle eş zamanlı olarak kullanıcılarımızın deneyimini iyileştirmek için İstanbul haritamızı da kapsamlı bir şekilde güncelledik.” 
Karahayıt, önümüzdeki dönemde Türkiye’de “ilk” olacak bir dizi yeni özelliği daha hizmete sunacaklarını belirtti.
 

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Anahtar Kelimeler:
YandexNavigasyonOnur Karahayıt
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