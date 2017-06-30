Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 39°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100190
ALTIN
141.176
DOLAR
3.5287
STERLIN
4.5972
EURO
4.0321
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Yaz ayında göz iltihaplanmasına dikkat
Yaz ayında göz iltihaplanmasına dikkat
Damar sertliğine dikkat!
Damar sertliğine dikkat!
30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
30 Haziran Günlük Burç Yorumu

Üzüm pekmezinin standartları belirlendi

Üzüm pekmezinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, muhafaza edilmesi ve pazarlanmasını sağlamak üzere taşıması gereken özellikler belirlendi

Üzüm pekmezinin standartları belirlendi

Üzüm pekmezinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, muhafaza edilmesi ve pazarlanmasını sağlamak üzere taşıması gereken özellikler belirlendi

30 Haziran 2017 Cuma 11:07
Üzüm pekmezinin standartları belirlendi
banner404

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Türk Gıda Kodeksi Üzüm Pekmezi Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Üzüm pekmezinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretimi, muhafazası ve pazarlanması aşamalarında taşıması gereken özellikler belirtilen tebliğe göre, üzüm pekmezi, tat durumuna göre tatlı ve ekşi pekmez olarak iki gruba, kıvamına göre sıvı ve katı pekmez olarak iki tipe ayrıldı.

Susam ve yerfıstığı da dahil olmak üzere Antep fıstığı, badem, ceviz, fındık gibi sert kabuklu meyvelerin yenilebilir kısımları (çeşni maddeleri) sadece katı üzüm pekmezi üretiminde kullanılacak ve ürünün net kütlesindeki çeşni maddelerinin oranı en az yüzde 5 olacak.

Üzüm pekmezinin ticari glukoz, fruktoz ve benzeri şekerler ile seyreltilmesi ve/veya çoğaltılması yoluyla meyveli şekerli şurup, üzüm tatlısı ve üzüm pekmezi şurubu gibi isimlerle ürünler üretilemeyecek.

Söz konusu tebliğ kapsamında bulunan ürünlerde katkı maddesi ve aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri kullanılamayacak.

Bu kapsamadaki ürünlerin adlandırılmasında "özü, özütü, konsantresi, eksraktı" gibi ifadeler yer almayacak.

Üzüm pekmezi üretimden son tüketiciye ulaştırılana kadar temiz ve kuru yerlerde kokulardan ari biçimde, doğrudan güneş ışığından korunacak ve 25 santigrat dereceyi aşmayacak şekilde muhafaza edilecek.

Tebliğin yayım tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri maltoz, rafinoz ve tartarik asit/malik asit oranına ilişkin hükümlerine tebliğin yayımı tarihinde, tebliğin diğer hükümlerine ise 31 Ekim 2017 tarihine kadar uyacak.

Tebliğe aykırı davrananlar hakkında Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre idari yaptırım uygulanacak.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
GıdaTarım Ve Hayvancılık BakanlığıÜzüm Pekmezi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırmızı noktalı film izlemek aldatma sayılır mı?
Kırmızı noktalı film izlemek aldatma sayılır mı?
Abant ve Gölcük'e yoğun ilgi
Abant ve Gölcük'e yoğun ilgi
Lavanta bahçelerinde bayram yoğunluğu
Lavanta bahçelerinde bayram yoğunluğu

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals