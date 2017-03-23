Usta aşçılar Alanya yemeklerini öğrendi

2 Nisan’da, düzenlenecek buluşma için İstanbul’dan gelen Aşçılar Derneği Yönetim Kurulu ve Akdeniz Aşçılar Derneği üyelerine yöresel lezzetlerin hazırlanması için eğitim verildi. Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi Gastronomi mutfağında gerçekleşen keyifli eğitimde yemek yazarı, şef ve televizyon programcısı Elif Korkmazel de kursiyerler arasındaki yerini aldı.

SADECE ALANYA YEMEKLERİ SUNULACAK

Her yıl Türkiye’nin farklı bir bölgesinin yöresel mutfağını ağırlayan etkinlikte bu yıl tema mutfağı olarak 'Alanya Yöresel Mutfak ve Yemek Kültürü' işlenecek. Alanya Belediyesi’nin Haliç Kongre Merkezi Kuleli Salonu’nda kuracağı standında, yöresel mutfak sunumları ve tadımları yapılacak. Gelen konuklara sadece Alanya yemeklerinin ikramından oluşacak öğle yemeği menüsü sunulacak.