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Usta aşçılar Alanya yemeklerini öğrendi

Alanya Belediyesi’nin Yemek Atölyesi ekibi, Haliç Kongre Merkezi’nde yöreye özgü yemek ve lezzetleri tanıtacağı 'Aşçılar ve Tedarikçiler Buluşması' için usta aşçılara yöresel lezzetlerin tarifini öğretti

Usta aşçılar Alanya yemeklerini öğrendi

Alanya Belediyesi’nin Yemek Atölyesi ekibi, Haliç Kongre Merkezi’nde yöreye özgü yemek ve lezzetleri tanıtacağı 'Aşçılar ve Tedarikçiler Buluşması' için usta aşçılara yöresel lezzetlerin tarifini öğretti

23 Mart 2017 Perşembe 23:22
Usta aşçılar Alanya yemeklerini öğrendi
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2 Nisan’da, düzenlenecek buluşma için İstanbul’dan gelen Aşçılar Derneği Yönetim Kurulu ve Akdeniz Aşçılar Derneği üyelerine yöresel lezzetlerin hazırlanması için eğitim verildi. Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi Gastronomi mutfağında gerçekleşen keyifli eğitimde yemek yazarı, şef ve televizyon programcısı Elif Korkmazel de kursiyerler arasındaki yerini aldı.
SADECE ALANYA YEMEKLERİ SUNULACAK
Her yıl Türkiye’nin farklı bir bölgesinin yöresel mutfağını ağırlayan etkinlikte bu yıl tema mutfağı olarak 'Alanya Yöresel Mutfak ve Yemek Kültürü' işlenecek. Alanya Belediyesi’nin Haliç Kongre Merkezi Kuleli Salonu’nda kuracağı standında, yöresel mutfak sunumları ve tadımları yapılacak. Gelen konuklara sadece Alanya yemeklerinin ikramından oluşacak öğle yemeği menüsü sunulacak.  

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Anahtar Kelimeler:
Aşçılar Ve Tedarikçiler BuluşmasıAlanya Belediyesi
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