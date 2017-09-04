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Üniversiteli "Şoför Fatma" müşterilerinin gözdesi oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yüksek lisans öğrencisi 24 yaşındaki Fatma Aysu, yazın yaptığı baba mesleği taksi şoförlüğüyle müşterilerinin gözdesi haline geldi

Üniversiteli "Şoför Fatma" müşterilerinin gözdesi oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yüksek lisans öğrencisi 24 yaşındaki Fatma Aysu, yazın yaptığı baba mesleği taksi şoförlüğüyle müşterilerinin gözdesi haline geldi

04 Eylül 2017 Pazartesi 15:19
Üniversiteli "Şoför Fatma" müşterilerinin gözdesi oldu
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MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde, yüksek lisans öğrencisi 24 yaşındaki Fatma Aysu, yazın yaptığı baba mesleği taksi şoförlüğüyle müşterilerinin gözdesi haline geldi. Aysu, iki yıl önce üniversiteden mezun olduktan sonra  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi  Fethiye İşletme Fakültesinde yüksek lisans yapmaya başladı.  Çocukluk hayali baba mesleği taksi şoförlüğü için dört ay önce direksiyona geçen Aysu, sabahın erken saatlerinde temizlediği taksisiyle durağa gidiyor.

"BENİ ŞOFÖR FATMA OLARAK ÇAĞIRIYORLAR"

Kısa sürede herkes tarafından aranan şoför haline gelen Fatma Aysu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şoförlüğü severek yaptığını söyledi.

Trafikte zaman zaman zor anlar yaşasa da bu durumu hiç sorun yapmadığını aktaran Aysu, müşterilerinin çoğunun kendisini direksiyonda görünce çok şaşırdığını dile getirdi.

Taksiye binenlerin kendisiyle seyahat etmekten keyif aldığını ifade eden Aysu, şunları anlattı:

"Bunu sadece iş olarak görmüyorum. Farklı insanlar tanıyıp, onlarla iletişim kuruyorum. Bilmediğim yerleri görme fırsatı yakalıyorum. Yolcular benimle kendilerini güvende hissediyor. Bana emanet ettikleri çocuklarını, istedikleri adrese götürüyorum. Araç kullanmayı hobi olarak görüyorum. Özellikle benimle fotoğraf çektirmek isteyenler oluyor. Beni 'Şoför Fatma' olarak çağırıyorlar."

"KADIN MÜŞTERİLERİN İLGİSİ ARTTI"

Aysu'nun babası Süleyman Aysu, taksicilikte güvenin çok önemli olduğunu, kızı Fatma'nın da bu güveni fazlasıyla karşısındakine verdiğini vurguladı.

Taksici Erdoğan Saygılı da kısa sürede durağın gözdesi olan Fatma Aysu'nun tercih edilen bir şoför haline geldiğini kaydetti.

Durağa, özellikle kadın müşterilerin ilgisinin arttığını belirten Saygılı, "Durakta çalışan başka kadın şoförümüz yok. Fatma durağımıza renk kattı. Çok memnunuz. Konuşmalarımıza ve şakalarımıza daha dikkat eder hale geldik. Bu da iyi oldu" dedi.

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Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiçocuklukFethiyeSabahMuğlaŞoför Fatma
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