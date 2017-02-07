Suya düşen köpek donarak öldü

YURDUN büyük bir bölümünü etkisi altına alan Sibirya soğukları, Van’da hayatı olumsuz yönde etkilerken, Van-Özalp karayolu üzerinde bulunan ve 99 kilometrekare alana sahip olan Erçek Gölü’nün yüzeyi tamamen dondu. Erçek Gölü'nde balıkçılıkla uğraşan vatandaşlar, buz tutan gölde mahsur kalan teknelerini çıkarmak istedikleri sırada gördükleri manzaraya karşı şok oldular. Buzun altında donmuş köpeği görünce şaşkınlıklarını gizleyemeyen ve hemen buzu kırıp köpeği sudan çıkaran balıkçılar, köpeğin telef olduğunu anladı. Kenan Gencer isimli balıkçı, köpeğin muhtemelen martı yemeye geldiği sırada suya düştüğünü ifade ederek, “Sanırım martı yemek isterken suya düştü. Suyun çok soğuk olması ve erken donmasıyla köpek sudan çıkamadı. Sudan çıkamayınca donarak öldü” dedi.