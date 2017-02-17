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Suriyeli kadın, evinde ölü bulundu

Ülkesindeki savaş nedeniyle ailesiyle birlikte Türkiye'ye sığınan ve Kayseri'de tek katlı gecekonduda yaşayan Suriyeli 25 yaşındaki Fatma el Muhammed, ölü bulundu

Suriyeli kadın, evinde ölü bulundu

Ülkesindeki savaş nedeniyle ailesiyle birlikte Türkiye'ye sığınan ve Kayseri'de tek katlı gecekonduda yaşayan Suriyeli 25 yaşındaki Fatma el Muhammed, ölü bulundu

17 Şubat 2017 Cuma 16:56
Suriyeli kadın, evinde ölü bulundu
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VÜCUDUNDA herhangi bir yara izi bulunmayan genç kadının ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.
Merkez Kocasinan İlçesi Yeşilmahalle Kayalı Sokak'taki tek katlı gecekonduda yaşayan Fatma el Muhammed'den haber alamayan yakınları, evin kapısını kırarak içeri girdi. Genç kadın yerde hareketsiz bulundu. Haber verilmesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekibi, kadının saatler önce öldüğünü, vücudunda herhangi bir darp ya da yara izi bulunmadığını tespit etti. Eve akın eden kadının akrabaları, Arapça ağıtlar yakarak, gözyaşı döktü.
Eve gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma yaptı. Savcının incelemesinin ardından ise Suriyeli kadının cesedi, otopsi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Suriyeli kadının eşi Ahmet El Muhammed ise Melikgazi ilçesindeki çalıştığı işyerinden polis ekipleri tarafından alınarak emniyete götürüldü.
 

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Anahtar Kelimeler:
Fatma El MuhammedKayseriSuriye
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