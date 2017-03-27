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Stop lambası yerine köpek kafası

Adıyaman’da, seyir halinde olan bir otomobilin stop lambasından dışarıya çıkan köpek kafası görenleri hayrete düşürdü

Stop lambası yerine köpek kafası

Adıyaman’da, seyir halinde olan bir otomobilin stop lambasından dışarıya çıkan köpek kafası görenleri hayrete düşürdü

27 Mart 2017 Pazartesi 15:42
Stop lambası yerine köpek kafası
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GÖLBAŞI istikametinden Adıyaman istikametine gelmekte olan bir otomobilin stop lambası yerinde köpek kafasının olduğunu fark eden araç sürücüleri durumu fotoğrafladı. Otomobil sürücüsü tarafından bagaja konulan köpeğin havasız kalmaması için sürücü tarafından sol stop lambası söküldü. Stop lambasının sökülmesiyle birlikte bagaja konulan köpek arada kafasını dışarıya çıkartarak hem etrafı izledi hem de hava aldı.
Stop lambaları yerine köpek kafasını gören sürücüler durumu fotoğraflarken, bagajında köpek bulunan otomobil bir süre sonra gözlerden kayboldu.
 

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Anahtar Kelimeler:
AdıyamanStop Lambası
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