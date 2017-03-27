Stop lambası yerine köpek kafası

GÖLBAŞI istikametinden Adıyaman istikametine gelmekte olan bir otomobilin stop lambası yerinde köpek kafasının olduğunu fark eden araç sürücüleri durumu fotoğrafladı. Otomobil sürücüsü tarafından bagaja konulan köpeğin havasız kalmaması için sürücü tarafından sol stop lambası söküldü. Stop lambasının sökülmesiyle birlikte bagaja konulan köpek arada kafasını dışarıya çıkartarak hem etrafı izledi hem de hava aldı.

Stop lambaları yerine köpek kafasını gören sürücüler durumu fotoğraflarken, bagajında köpek bulunan otomobil bir süre sonra gözlerden kayboldu.

