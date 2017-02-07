Sindirim sisteminde 100 kapsül kokain bulundu

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Atatürk Havalimanında risk analizi yöntemiyle yaptığı uygulamalarda Güney Afrika uyruklu 55 yaşındaki G.G.M.'yi gözaltına aldı. Polis ekipleri, uyuşturucu taşıdığından şüphelendiği G.G.M.'nin üzerinde yaptığı aramalarda bir şey bulamadı. Bunun üzerine şüphelinin uyuşturucu maddeyi kapsül halinde yutmuş olabileceğini değerlendiren ekipler G.G.M.'yi Haseki eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Hastanede sindirim sistemi kontrol edilen Güney Afrika uyruklu kaçakçının içlerinde uyuşturucu olan toplamı 1 kilo 300 gram 100 adet kapsülü yuttuğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şahıs daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Son günlerde bu yöntemle uyuşturucu kaçırmaya çalışan şahısların peşini bırakmayan narkotik ekipleri ise denetimlerini sıklaştırdı.