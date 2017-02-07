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Sakallı akbaba kameralara yakalandı

Türkiye'de yaşayan en  nadir akbaba türü olan ve leşlerin kemik parçalarıyla beslenen sakallı akbabanın  görüntüleri, Artvin'de fotokapana yansıdı

Sakallı akbaba kameralara yakalandı

Türkiye'de yaşayan en  nadir akbaba türü olan ve leşlerin kemik parçalarıyla beslenen sakallı akbabanın  görüntüleri, Artvin'de fotokapana yansıdı

07 Şubat 2017 Salı 12:05
Sakallı akbaba kameralara yakalandı
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TÜRKİYE'DE yaşayan en nadir akbaba türü olan ve leşlerin  kemik parçalarıyla beslenen sakallı akbaba fotokapanla görüntülendi. Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de  çok nadir görülen sakallı akbaba, Artvin'de sürdürülen yaban hayatını  fotokapanlarla izleme projesi kapsamında Şavşat Meydancık'ta kameralara  yakalandı. Kayıtlarda, leşlerden arta kalan kemikleri yiyebilen sakallı akbabanın  beslenme anı açık şekilde görülebiliyor. Yaban hayatı popülasyonu ve hayat şekilleri hakkında önemli veriler  sağlayan fotokapanla elde edilen görüntüler, sakallı akbabanın takibi konusunda  önemli bilgiler sağladı.


Elde edilen verilerle bilimsel çalışma yürütülüyor
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye'de yaşadığı bilinen  ancak görüntülenmesi son derece zor olan yaban hayvanlarına dair görsel veriler  elde edilmesi konusunda fotokapanların önemli işlev gördüğünü belirtti. Eroğlu, "Fotokapanlar yaban hayvanlarının tabii ortamlarında  gözlemlenmesini ve hayat alanları hakkında kesin veriler elde edilmesini  sağlıyor. Bu görüntülerden elde edilen verilerle bakanlık ile üniversitelerden  çeşitli bilim adamları bilimsel çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalar ise yaban  hayvanlarının popülasyonlarının sürekliliği açısından çok büyük önem taşıyor."  değerlendirmesinde bulundu. Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yaban hayatı bakımından çok zengin olduğunu  belirten Eroğlu, zorlu hava koşullarında projeleri yürüten Doğa Koruma ve Milli  Parklar ekiplerine teşekkür etti.

Sakallı akbaba
Türkiye'de yaşayan dört akbaba türünden ürkekliğiyle bilinen ve en  nadir görülen sakallı akbabalar, yuvalarını karanlık, kuzeye bakan mağaralara,  sarp kaya kovuklarına, yerleşim yerlerinden uzak, yüksek dağ ve kayalık vadilerde  yapıyor. Sakallı akbabalar, kurt, boz ayı ve diğer akbabalardan kalan  leşlerdeki kemiklerin küçük olanlarını doğrudan yutuyor. Büyük kemikleri ise  pençeleriyle alıp havalanan sakallı akbabalar, bunları belirli bir yükseklikte  kayaların üzerine bırakıp, parçalayarak besleniyor. Asitli midesi sayesinde kemikleri kolaylıkla sindirebilen, canlı  hayvanlara çok nadir saldıran sakallı akbaba, kaplumbağaları da yükseklerden  bırakıp, parçalayarak yiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sakallı AkbabaArtvinFotokapan
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