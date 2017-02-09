Safra kesesinden çıkan piramit şeklindeki taşlar şaşırttı

ŞANLIURFA'DA uzun süredir karın ağrısı şikayeti olan Azize Toprak, özel bir hastaneye başvurarak muayene oldu. Toprak'ın yapılan tektekilerinde safra kesesinde taş olduğu belirlendi ve ameliyatla alınması kararlaştırdı. Operatör doktor Turgay Yüksel başkalığında 2 saat süren operasyonun ardından Azize Toprak'ın safra kesesinden piramidi andıran aynı renk ve boyda 9 taş bulundu. İlk kez bir hastanın safra kesesinden aynı renkte, aynı boyda 9 taşın çıktığına şahit olan ve bunun şaşkınlığını yaşayan Yüksel, "Hastamız bize şiddetli mide ağrısı, bulantı ve kusma yakınmasıyla başvurdu. Yaptığımız tetkik ve incelemeler sonucunda hastamızın safra kesesinde taşlar bulunduğunu belirledik. Ameliyatı son derece başarılı geçti. Ameliyattan sonra bizi şaşırtan şey safra kesesinin çıkan taşlar oldu. Türkiye'de, hatta dünyada safra kesesinden ilk kez aynı boyda aynı renkte Mısır piramitlerini andıran 9 adet taş çıkardık. Sanki bu taşlar elle özel olarak yapılmış gibi duruyor. Meslek hayatımda ilk defa böyle taşlarla karşılaştım" diye konuştu.

Gerçekleştirilen ameliyatın ardından ağrılarından kurtulan Azize Toprak, taşları görünce çok şaşırdığını ifade ederek, sağlığına kavuşmasına yardımcı olan doktorlara teşekkür etti.