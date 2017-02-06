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Park halindeki tırdan 230 litre mazot çaldılar

Şoförünün dinlenmek için yol kenarına çektiği tırın deposundaki 230 litre mazot kimliği belirsiz kişi ve kişilerce çalındı

Park halindeki tırdan 230 litre mazot çaldılar

Şoförünün dinlenmek için yol kenarına çektiği tırın deposundaki 230 litre mazot kimliği belirsiz kişi ve kişilerce çalındı

06 Şubat 2017 Pazartesi 17:46
Park halindeki tırdan 230 litre mazot çaldılar
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ALINAN bilgiye göre, Eskişehir Sivrihisar Ankara karayolunun 20’inci kilometresinde bulunan konaklama yerinden dinlenmek isteyen M.B., idaresindeki tır ve çekiciyi park etti. Dinlenen şoför aracını çalıştırdığında mazotunun çalındığını anladı. Durumu jandarma ekiplerine bildiren M.B., yaklaşık 230 litre mazotunun çalındığı belirtti. Ekipler, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
 

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Anahtar Kelimeler:
MazotPark
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