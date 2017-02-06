Park halindeki tırdan 230 litre mazot çaldılar

ALINAN bilgiye göre, Eskişehir Sivrihisar Ankara karayolunun 20’inci kilometresinde bulunan konaklama yerinden dinlenmek isteyen M.B., idaresindeki tır ve çekiciyi park etti. Dinlenen şoför aracını çalıştırdığında mazotunun çalındığını anladı. Durumu jandarma ekiplerine bildiren M.B., yaklaşık 230 litre mazotunun çalındığı belirtti. Ekipler, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

