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Panik atak krizi rötar yaptırdı

Türk Hava Yolları (THY) uçağındaki bir yolcunun panik atak krizi, gecikmeye neden oldu.

Panik atak krizi rötar yaptırdı

Türk Hava Yolları (THY) uçağındaki bir yolcunun panik atak krizi, gecikmeye neden oldu.

10 Şubat 2017 Cuma 16:57
Panik atak krizi rötar yaptırdı
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EDİNİLEN bilgiye göre, THY'nin TK-617 sefer sayılı Boeing 777 tipi yolcu uçağı Atatürk Havalimanı'nda, İstanbul-Kazablanka seferini yapmak üzere yolcularını aldı. Pistte uçuş sırasını bekleyen uçakta Faslı bir yolcunun panik atak krizi geçirmesi üzerine olay kaptan pilota bildirildi. Yolcuya ilk müdahalenin uçaktaki kabin ekibi tarafından yapıldığı olayda, pilot pist başından dönme kararı aldı. 339 yolcusu bulunan uçak, kriz geçiren yolcunun uçaktan indirilmesinin ardından gecikmeli olarak seferine devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
Panik AtakTürk Hava YollarıYolcu
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