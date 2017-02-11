Otomobilde çifte aşk intiharı

İZMİR Menemen'in Ağıdır Mahallesi Eski Seyrek Köyü yolu dün meydana gelen olayda, vatandaşlar, park halinde duran otomobil içerisinde bir erkek ile bir kadının hareketsiz yattığını görünce, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerinde araştırma yapan ekipler, otomobilin içiresinde Çetin Vargün ile Sakine Aykan'ın başlarından vurulmuş ceetlerini buldu. Polis, otomobil içerisinde yaptığı araştırmada olayda kullanılan tabancayı da buldu. İlk tespitlere göre, eşinden boşandığı belirtilen Sakine Aykan ile şoförlük yapan evli Çetin Vargün'ün 4 -5 aydır birlikte gizli aşk yaşadıkları; Vargün'ün önce Aykan'ı öldürdüğü, ardından da silahı başına dayayıp intihar ettiği belirlendi.