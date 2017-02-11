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Evsiz vatandaş ölü bulundu
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Otomobilde çifte aşk intiharı

Bir otomobilin içinde 42 yaşındaki Çetin Vargün ile 37 yaşındaki Sakine Aykan, başlarından vurulmuş olarak bulundu. Polisin araştırmasında Çetin Vargün'ün önce Sakine Aykan'ı öldürdüğü, ardından da silahı başına dayayıp intihar ettiğini saptandı.

Otomobilde çifte aşk intiharı

Bir otomobilin içinde 42 yaşındaki Çetin Vargün ile 37 yaşındaki Sakine Aykan, başlarından vurulmuş olarak bulundu. Polisin araştırmasında Çetin Vargün'ün önce Sakine Aykan'ı öldürdüğü, ardından da silahı başına dayayıp intihar ettiğini saptandı.

11 Şubat 2017 Cumartesi 15:20
Otomobilde çifte aşk intiharı
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İZMİR Menemen'in Ağıdır Mahallesi Eski Seyrek Köyü yolu dün meydana gelen olayda, vatandaşlar, park halinde duran otomobil içerisinde bir erkek ile bir kadının hareketsiz yattığını görünce, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerinde araştırma yapan ekipler, otomobilin içiresinde Çetin Vargün ile Sakine Aykan'ın başlarından vurulmuş ceetlerini buldu. Polis, otomobil içerisinde yaptığı araştırmada olayda kullanılan tabancayı da buldu. İlk tespitlere göre, eşinden boşandığı belirtilen Sakine Aykan ile şoförlük yapan evli  Çetin Vargün'ün 4 -5 aydır birlikte gizli aşk yaşadıkları; Vargün'ün önce Aykan'ı öldürdüğü, ardından da silahı başına dayayıp intihar ettiği belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
İzmirİntihar
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