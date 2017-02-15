O kızlarla ilgili karar verildi

TRABZON'DA Ortahisar ilçesi Konaklar Mahallesi Taylan Sokak’ta bir öğrenci evinde kalan ve Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde (KTÜ) öğrenim gören H. H. (25), N. Ç. (19) ve M.Y. (19), sosyal medya hesaplarından K.T. ve E.K. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından üniversite öğrencileri randevulaştıkları kızları evlerine çağırdı. Eve gelen kızları biber gazıyla etkisiz hale getiren üniversite öğrencileri daha sonra bu kızları döverek çektikleri görüntüleri de sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından sosyal medyada paylaşılan ve tepkiye neden olan görüntülere ilişkin polis ekipleri inceleme başlatırken, 3 öğrenci ve darp edilen 2 kişi dün gece gözaltına alındı. Taksim Polis Karakolu’nda ifadeleri alınan H. H., N. Ç. ve M.Y., doktor raporunun ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilişleri sırasında H. H. ve M.Y. arka kapıdan adliye içerisine alınırken, olayı görüntülen N.Ç. ise ana giriş kapısından adliyeye getirildi. “Kasten yaralama ve tehdit” suçlarından savcı karşısına çıkartılan üniversite öğrencileri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.