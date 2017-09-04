O kadar sapıklardı ki... Allah tarafından cezalandırılan şehir Pompei

İTALYA'DAKİ antik Pompei kentinden taş parçası ya da tarihi eser kalıntısı çalan turistler “uğursuzluk” getirdiği gerekçesiyle bu çalıntıları iade ediyor.

Pompei’deki kazılardan sorumlu Profesör Massimo Osanna’nın açıklamasına göre, son yıllarda çok sayıda turist buradan çaldığı parçaları bir mektup eşliğinde geri gönderdi.

Profesör Osanna’nın İtalyan basınıyla paylaştığı mektuplarda, bazı turistlerin kötü şans getirdiği gerekçesiyle, bazılarınınsa yaptıklarından pişman olarak özür dilediği ve çaldıkları parçayı iade ettiği görülüyor.

Osanna, iade edilen çalıntı parçalar ve özür mektuplarından oluşan “Pompei’den götürdüklerim” başlıklı bir sergi açmak istediğini söylüyor.

POMPEI'DE NE OLMUŞTU?

23 Ağustos 79 yılında Pompei'de Roma imparatorluğu hüküm sürmekte. İmparatorluğun başında ise Caligula var. Tarihin gördüğü en gaddar ve sapık hükümdarlarından biri olan Caligula 23 Ağustos'ta hayatının şokunu yaşıyor.

ehrin ''Edepsizliğe'' düşkünlüğü nedeniyle tarihten silindiği inanışı çok büyüktür. Hatta bazılarına göre Pompei'de Sodom ve Gomore gibi Allah tarafından cezalandırılan şehirlerden birisidir. İmparator Caligula zaten kız kardeşine aşık olarak en büyük günahı işliyordu.

siller müthiş zenginlik içindeydi. Rivayete göre önce yemek yer daha sonra yediklerini kaz tüyleri kullanarak kusarlardı. Nedeni ise daha fazla yemek yiyebilmek, yemek zevkinden daha fazla faydalanmaktı.

FELAKET GÜNÜ GELDİ

O gün hava her günkünden biraz daha boğucuydu... Üstelik çok hafif de bir deprem olmuş ama fazla önemsememişlerdi. Biraz sonra kül yağmuru başladı. İnsanlar önce çok umursamadı. Belli ki yaşlı Vezüv daha önce de böyle faaliyetlerde bulunmuştu...

TÜM ŞEHİR SAATLER İÇİNDE YOK OLDU!

Paniğe kapılanlar limana doğru koşmaya başladı, bir kısmı ise kendini evine kapadı. Limana doğru koşanları bir sürpriz bekliyordu. Deniz kabarmıştı, azgın dalgalar gemileri lavlara doğru atıyordu. Zaten gökten de iri kum taneleri şeklinde kızgın taşlar yağmaya başlamıştı.

ÖLÜM NEDENLERİ KÜKÜRT GAZI

Pompei'nin 16.000 kişilik nüfusunun büyük bölümü taş olmuştu. Vezüv öylesine kuvvetli püskürmüştü ki kül bulutları, felaketi haber verircesine Anadolu, Suriye hatta Mısır'a kadar uçuşmuştu. Jeologlara göre halkın ölüm sebebi kükürt gazı. Taşa dönmelerinin sebebi ise yanardağın püskürttüğü volkanik tuzun sertleşmesi... Bu lavlar kalıp oluşturmuş, zamanla içerideki vücut çürümüş fakat kalıp aynı kalmıştır.