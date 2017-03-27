Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı!

YAPILAN son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batısının yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece Doğu Anadolu'nun doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Amasya, Tokat, Ordu'nun iç kesimleri ile Çorum'un kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Marmara, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında hissedilir derecede (4 ila 8 derece) olmak üzere iç ve batı bölgelerde azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, diğer yerlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden itibaren Marmara ve Kuzey Ege kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli (30-50 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

İstanbul: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

İzmir: Parçalı çok bulutlu, Sabah saatlerinde yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı 17

Adana: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Antalya: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10

Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, gece kar yağışlı 8

Diyarbakır: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18