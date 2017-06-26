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Lavanta bahçelerinde bayram yoğunluğu

Burdur'da son yıllarda sayısı artan lavanta bahçelerinde, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor

Lavanta bahçelerinde bayram yoğunluğu

Burdur'da son yıllarda sayısı artan lavanta bahçelerinde, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor

26 Haziran 2017 Pazartesi 19:34
Lavanta bahçelerinde bayram yoğunluğu
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BURDUR Belediyesince hazırlanan programla Lisinia Doğa Merkezi'ne düzenlenen ücretsiz turlara katılanlar, burada hem lavanta hakkında bilgi alıyor hem de lavantalar arasında fotoğraf çektiriyor.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, bayram dolayısıyla kent sakinlerinin farklı bir etkinliğe katılması için ücretsiz turlar düzenlediklerini belirtti.

"Doğal güzelliğimizin yitip gitmemesi için de her koşulda vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz"

Burdur Gölü kıyısındaki lavanta bahçelerinde vatandaşların güzel bir gün geçirmelerini amaçladıklarını dile getiren Ercengiz, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız bayram ziyaretlerinin ardından düzenlediğimiz bu turlara katılarak Lisinia Doğa Merkezi'nde yaban hayatı hakkında bilgi alıp, Burdur Gölü manzarasında lavanta bahçelerinde gezme fırsatı yakalayabilecek. Gölümüzün dörtte birini kaybettik. Göreve geldiğimizden bu yana Burdur Gölü'ne dikkati çekmek için çalışıyoruz. Doğal güzelliğimizin yitip gitmemesi için de her koşulda vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz." 

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BurdurLavantaBayram Yoğunluğu
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