Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87727
ALTIN
146.416
DOLAR
3.6963
STERLIN
4.6264
EURO
3.9326
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
13 Şubat 2017 Pazartesi - Günlük Burç Yorumu
13 Şubat Günlük Burç Yorumu
13 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
13 Şubat 2017 Alanya -...
Rahim ağzı kanserinde erken teşhis uyarısı
Rahim ağzı kanserinde erken teşhis...
Flaş Haber
GZP'ye fırtına engeli
Kapat

Köylüyü 'çiftlik kuruyoruz' diyerek dolandırdılar

'Devlet desteklemeli çiftlik kuruyoruz’ diyerek köylüden küçükbaş hayvan alan şahıslar, vatandaşları dolandırdı.

Köylüyü 'çiftlik kuruyoruz' diyerek dolandırdılar

'Devlet desteklemeli çiftlik kuruyoruz’ diyerek köylüden küçükbaş hayvan alan şahıslar, vatandaşları dolandırdı.

13 Şubat 2017 Pazartesi 09:54
Köylüyü 'çiftlik kuruyoruz' diyerek dolandırdılar
banner404

ÇANAKKALE'NİN Lapseki ilçesine bağlı Adatepe köyünde vatandaşlar, çiftlik kurulacak bahanesiyle küçükbaş hayvan toplayan kişilere Adatepe ve civar köylerde toplamda bine yakın küçükbaş hayvanın satıldığını ancak köylülerin paralarını alamadığını iddia etti. 
Köy sakinlerinden Muzaffer Süzen (53), "Devlet desteklemeli hayvan çiftliği kuruyoruz diyerek bizleri dolandırıp gittiler. Bizleri de mağdur duruma düşürdüler. İki seneden bu yana paralarımızı alamadık. Telefonlarımıza çıkan yok. Bir daha da ne karşılaşabildik ne de görüşebildik. Benim 50 adet koyunumu aldı ve bu köyden 500 tane koyun almıştır. Biz bunları senet karşılığında kendi ellerimizle verdik. Fakat, hala paramız ödenmedi. Şu anda elimde 10 adet koyunum kaldı ve kuzuları var" diye konuştu.
 

KOYUNLARIMI KENDİ ELİMLE VERDİM

Karamusalar köyünde yaşayan diğer mağdurlardan Ali Sevinç (60) ise, dolandırıcılara koyunlarını kendi elleriyle verdiğini belirterek, "60 tane koyunum gitti. Bize senet verdiler. İki ay içerisinde paralarınız ödenecek’ diyerek ikna ettiler. 2 sene geçti hala paramızı alamıyoruz. İcradan da bir sonuç çıkmıyor. Mağdur duruma düştük" dedi. 
Köyde dolandırılan bazı vatandaşların sinirden senetleri yırttığını ifade eden Sevinç, “Yetkililerden yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı. 

banner355
Anahtar Kelimeler:
KöylüÇİFTLİKDolandırıcıÇanakkale
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
30 DEAŞ'lı terörist öldürüldü 
30 DEAŞ'lı terörist öldürüldü 
Girdiği evdeki kadını bıçakladı 
Girdiği evdeki kadını bıçakladı 
Bir fare aile faciasına yol açtı!
Bir fare aile faciasına yol açtı!

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals