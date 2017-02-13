Köylüyü 'çiftlik kuruyoruz' diyerek dolandırdılar

ÇANAKKALE'NİN Lapseki ilçesine bağlı Adatepe köyünde vatandaşlar, çiftlik kurulacak bahanesiyle küçükbaş hayvan toplayan kişilere Adatepe ve civar köylerde toplamda bine yakın küçükbaş hayvanın satıldığını ancak köylülerin paralarını alamadığını iddia etti.

Köy sakinlerinden Muzaffer Süzen (53), "Devlet desteklemeli hayvan çiftliği kuruyoruz diyerek bizleri dolandırıp gittiler. Bizleri de mağdur duruma düşürdüler. İki seneden bu yana paralarımızı alamadık. Telefonlarımıza çıkan yok. Bir daha da ne karşılaşabildik ne de görüşebildik. Benim 50 adet koyunumu aldı ve bu köyden 500 tane koyun almıştır. Biz bunları senet karşılığında kendi ellerimizle verdik. Fakat, hala paramız ödenmedi. Şu anda elimde 10 adet koyunum kaldı ve kuzuları var" diye konuştu.



KOYUNLARIMI KENDİ ELİMLE VERDİM

Karamusalar köyünde yaşayan diğer mağdurlardan Ali Sevinç (60) ise, dolandırıcılara koyunlarını kendi elleriyle verdiğini belirterek, "60 tane koyunum gitti. Bize senet verdiler. İki ay içerisinde paralarınız ödenecek’ diyerek ikna ettiler. 2 sene geçti hala paramızı alamıyoruz. İcradan da bir sonuç çıkmıyor. Mağdur duruma düştük" dedi.

Köyde dolandırılan bazı vatandaşların sinirden senetleri yırttığını ifade eden Sevinç, “Yetkililerden yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.