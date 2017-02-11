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Korkunç olay! Kadın avukata tecavüz eden iş arkadaşı…

35 yaşındaki avukat K.G.'nin, kadın meslektaşı 30 yaşındaki S.K.'ya tecavüz ettiği öne sürüldü. Savcılıkta ifadesi alınan ardından serbest bırakılan K.G., iddianın gerçeği yansıtmadığını, S.K.'nın rızasıyla ilişkiye girdiklerini iddia etti.

Korkunç olay! Kadın avukata tecavüz eden iş arkadaşı…

35 yaşındaki avukat K.G.'nin, kadın meslektaşı 30 yaşındaki S.K.'ya tecavüz ettiği öne sürüldü. Savcılıkta ifadesi alınan ardından serbest bırakılan K.G., iddianın gerçeği yansıtmadığını, S.K.'nın rızasıyla ilişkiye girdiklerini iddia etti.

11 Şubat 2017 Cumartesi 15:13
Korkunç olay! Kadın avukata tecavüz eden iş arkadaşı…
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BODRUM'DA yaşayan kadın avukat S.K. avukatı Erdal Turan ile birlikte geçen perşembe günü Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Savcılığı'na, Avukat K.G.'den 'cinsel saldırı', 'tecavüz' ve 'ölümle tehdit' suçlamaları nedeniyle şikayetçi oldu. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade veren S.K.'nın ifadesinde "K.G. ile bir süredir tanışıyoruz. Mesleki dayanışma içerisindeydik. Aramızda bir ilişki yoktu. Bir akşam yine iş için buluştuğumuzda, ben o zaman antideprasan ilaçlar kullanıyordum. Yemekte K.G.'nın ısrarıyla aldığım alkolün etkisiyle uyuya kalmışım. Bir anda kendisini bana tecavüz ederken acı içinde uyandım. Bana nefsine hakim olamadığını ve özür dilediğini söyledi. Ardından 'seninle evlenelim' dedi. 'Bir süre önce eşimden boşandım, çocuğumun velayet işlerini bitirince seninle evlenelim' diye beni kandırdı. Annem, kardeşim dahil yakınlarımla tanıştırdım. Buna birçok arkadaşımız tanıktır, mağazaları dolaşıp kuracağımız yuva için eşya bakmaya başlamıştık. İki hafta önce hamile olduğumu öğrenince şoke oldum. Bunu K.G.'ye söyleyince, bana kötü davranmaya başladı. Telefonlarıma çıkmıyordu. Benimle ilişkisi bittiğini belirterek, 'çocuğu al kurtul' dedi. Ardından konuşmak için otomobilde buluştuğumuzda beni aşağıladı, hamile karnıma tekmeler atarak otomobilden attı. Ardından 'ben aşiret çocuğuyum seni yaşatmam' diyerek ölümle tehdit etti. Ne yapacağımı bilmiyordum. İki kez intihara teşebbüs ettim başaramadım. Bana cinsel saldırıda bulunan zorla tecavüz eden ve hamile bırakan bu şahıstan şikayetçiyim" dediği öğrenildi.

DNA TESTİ YAPILACAK

S.K.'nın avukatı Erdal Turan, DHA muhabirine telefonda yaptığı açıklamada, "Müvekkilim tecavüze uğramış, hamile bırakılmış, kandırılmış, darp edilmiş, yetmemiş aşağılanmış, ölümle tehdit edilmiş. Müvekkilimle yasal işlemleri başlattık. Ayrıca Savcılığın izniyle İzmir'de bir resmi kuruluşta kürtajı gerçekleştirip, alınacak ceninden yapılacak DNA testiyle bebeğin bu şahsa ait olduğunu kanıtlayacağız. Müvekkilim yaşadıklarından ötürü psikolojik tedavi görüyor" dedi.

"HER ŞEY KENDİ RIZASIYLA OLDU"

Avukat K.G ise, dün Savcılığa gidip şikayet üzerine ifade verdiğini ve serbest bırakıldığını söyledi. K.G., "İddiaların hepsi tamamen iftira, bu şahıs kendi rızasıyla benimle birlikte oldu. Onun iddia ettiği ve hamile kaldığını söylediği tarihlerde değil, biz iki hafta sonra Urla'ya giderek bir otelde kaldık ve kendi isteğiyle birlikte olduk. Başkasından da hamile kalmış olabilir. Psikolojik sorunları ve rahatsızlıkları olduğunu anlayınca uzaklaşmak istedim. Böyle bir şey uydurdu. Ben ne tehdit ettim ne de darp ettim. Zaten araştırmalar sonunda her şey daha net ortaya çıkacak" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
BodrumTecavüzUrlaİzmir
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